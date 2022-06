Siccità, chiusa da giorni anche la Fontana di piazza dei Leoni a Empoli

La siccità colpisce anche la fontana di piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Dal fontanone di Naiadi e leoni, centrale nella piazza e simbolo della città, si è fermato il getto d'acqua.

Non da oggi accade ma da venerdì 17 giugno, giorno dell'ordinanza firmata dal vice sindaco Fabio Barsottini contro gli sprechi di acqua dell'acquedotto.

Un provvedimento, quello della fontana, che non è stato sbandierato ma che era già ben visibile nella giornata del Volo del Ciuco. Si poteva ritenere un modo pratico per agevolare il passaggio del corteo e della stampa nelle vicinanze del centro della piazza, ma in realtà la fontana era spenta per evitare gli sprechi.

E così finiscono le foto di rito della ragazza che si abbevera alla fontana che fa tanto 'canicola estiva'. I guai si sono fatti seri in tutta Italia, anche se nell'Empolese Valdelsa la situazione è sotto controllo.

Nella vicina Scandicci, lo stop alle 6 fontane ha permesso un risparmio mensile di circa 180 mc di acqua della rete idrica cittadina. A Empoli uno spreco è già stato rimosso anni fa, con la costruzione di aiuole al posto delle vasche di piazza della Vittoria. La fontana delle Naiadi tornerà a sgorgare acqua a emergenza finita.

Elia Billero