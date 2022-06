Creazzo su inchiesta Keu: "Indispensabile mantenere l'attenzione alta"

Il procuratore della Repubblica di Firenze Giuseppe Creazzo, giunto al suo ultimo giorno di lavoro nel capoluogo toscano, ha tracciato un bilancio dei suoi otto anni di attività alla guida della procura fiorentina. Ha affrontato anche una delle inchieste maggiormente alla ribalta negli ultimi anni delle cronache locali: l’inchiesta sul Keu.

"L'inchiesta sul Keu ha dimostrato che è indispensabile mantenere l'attenzione alta verso i temi ambientali, perché incidono sulla vita di ciascuno di noi – ha dichiarato Creazzo –. Gli scarti delle concerie dovevano essere riciclati e trasformati in mattoni. Dalle indagini, invece, è emerso che i rifiuti sono stati mescolati anche al terreno e utilizzati come terra di riporto e questo sistema è stato usato anche per i rifiuti provenienti dalle industrie orafe e ciò ha comportato un pericolo di inquinamento per le falde acquifere”.

Il procuratore ha ricordato un’altra situazione legata allo smaltimento di rfiuti pericolosi, legata questa volta a Vaglia, nel Mugello. "É iniziata anche la bonifica della cava di Paterno, dove erano stati seppelliti nel corso degli anni, rifiuti pericolosi, tra cui fanghi di conceria e pneumatici. È la dimostrazione di come in Toscana si riesca a trasformare il brutto in bello".