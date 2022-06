Dopo 3 anni arrivano le attrezzature al centro Raggio di Sole di Lamporecchio

Si è finalmente conclusa in questi giorni, presso il centro socio-riabilitativo Raggio di Sole di Orbignano, nel Comune di Lamporecchio, l’installazione delle attrezzature acquistate grazie al ricavato dall’edizione 2019 di “Passo dopo Passo”, la camminata ludico-motoria che per tre edizioni si è tenuta a Lamporecchio, con il sostegno di numerose aziende e associazioni del territorio e la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Il ricavato finale della camminata ammonta a ben 11.136 €, merito della straordinaria partecipazione di pubblico nell’ultima edizione prima del Covid, circa 600 persone, e dell’interesse di numerose aziende che hanno voluto sostenere l’evento e il progetto ad esso collegato. L’attesa per l’installazione è stata dovuta soprattutto all’emergenza epidemiologica a causa della quale, pur terminando gli acquisti velocemente, si è dovuto attendere che il centro Raggio di Sole potesse, tornando alla normalità, ritrovare gli spazi dove allestire le attrezzature che, nel periodo dell’emergenza, erano tutte occupate secondo le norme sul distanziamento.

Anche se a distanza di tempo, gli organizzatori di “Passo dopo Passo” ci tengono a dare notizia di quanto è stato acquistato con il ricavato dell’iniziativa: un monitor touch interattivo 65’’, un verticalizzatore, ovvero un ottimo ausilio pensato per persone con ridotta capacità motoria, un letto per degenza elettrico con numerose funzionalità di sollevamento, alcuni elementi (tubo a bolle con divanetto e poltrona armonica) per l’avvio dell’allestimento di una stanza multisensoriale in grado di stimolare i cinque sensi grazie alle attrezzature e ad un ambiente sicuro e controllato.

“Il Centro Raggio di Sole di Orbignano” affermano i referenti del centro “ringrazia sentitamente tutte le persone e le aziende che hanno permesso questo, esprimendo la più sincera e profonda gratitudine ad ognuno di loro per la presenza e l’attenzione mostrata, con l’augurio di poter realizzare, nel breve periodo, un incontro di ringraziamento e condivisione”.

Anche il comitato organizzatore di “Passo dopo Passo”, di seguito indicato, ci tiene a ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto di solidarietà, grazie al quale Raggio di Sole ora potrà mettere a disposizione delle persone che frequentano il centro nuove attrezzature e nuove opportunità didattiche.

Il comitato di “Passo dopo Passo”: TMC, FM Plastic, Stamp Foil, Comune di Lamporecchio, P.a. Croce Verde Lamporecchio, Proloco Porciano, Gruppo Podistico Porciano, Proloco Amici di San Baronto, Circolo A.R.C.I. Tamburini di Cerbaia, Circolo A.R.C.I. di San Baronto, Circolo A.R.C.I. di Borgano, Circolo A.R.C.I. di Mastromarco, Maestromarco Amici della Cultura, Circolo A.R.C.I. di Spicchio, Circolo A.R.C.I. di Porciano, Circolo A.R.C.I. Rinascita di Lamporecchio, Avis Comunale Lamporecchio, Comunità Solidale Lamporecchio, Associazione culturale Orizzonti.

Tutte le aziende sponsor: TMC, Stamp Foil, FM Plastic, SEL, Vescovi Renzo Spa, Autodemolizioni Leporatti, Bartolozzi Assicurazioni, Nuova Elleci, Neri Sottoli, Bunny Shoes, Autocarrozzeria Masi, Computer Line, TLC Calzaturificio, Oleificio Montalbano, Fratelli Borgioli, Francesconi Claudio, Logograf, Venturini bibite, Officina Torrigiani, Torrigiani Sicurezza, Rinati Torrone&Brigidini, TuttoSport Mastromarco, Lovito Calzaturificio, Centro Cars, Ancillotti Bus, Molino Giannoni, Laser - soluzioni per l’ufficio, GTS, Immobiliare Lampo, Panificio Vescovi, Sensi Vini, Autotest, Balducci Group.

Fonte: Comune di Lamporecchio