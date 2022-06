Incidente sulla Tosco Romagnola a Cascina, chiuso tratto di strada

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 5 è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 67 Bis "Tosco Romagnola" in entrambe le direzioni tra il km 5 e il km 10 circa, nel territorio comunale di Cascina, in provincia di Pisa.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, un veicolo è uscito fuori strada. Il traffico è deviato in loco. Sul posto è presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Fonte: Anas - Ufficio stampa