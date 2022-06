La fortuna passa da Montemurlo, 24enne vince un'auto da 40mila euro

La dea bendata ha premiato un giovane montemurlese, Niccolò Buti, 24 anni, di Bagnolo che pochi giorni fa ha scoperto di aver vinto un’auto del valore commerciale pari a 40 mila euro, una Mini Cooper elettrica. Niccolò, tecnico addetto all’assistenza degli estintori, quasi pensava che fosse uno scherzo quando è stato contattato dal suo assicuratore che gli ha comunicato di aver vinto l’auto. Niccolò Buti, alcuni mesi fa aveva acquistato un’auto e si era recato all’agenzia Cattolica dell’agente Leonardo Pacini di via Montalese per sottoscrivere l’Rc auto. Senza darci molto peso, aveva accettato di partecipare ad un concorso a premi, promosso a livello nazionale dall’assicurazione Cattolica, che metteva in palio una Mini per i nuovi assicurati che attivavano un particolare dispositivo di assistenza stradale. Così, tra gli oltre 80mila partecipanti a livello nazionale, la fortuna ha baciato proprio Montemurlo e stamattina, di fronte alla sede dell’assicurazione Cattolica di via Montalese, si è svolta la cerimonia di consegna dell’auto.

Il vincitore Niccolò Buti con il vice direttore de La Cattolica La Mola alla consegna delle chiavi dell'auto

Per l’occasione è arrivato a Montemurlo Marco La Mola, vice direttore generale e direttore commerciale de La Cattolica, Andrea Del Sarto, area manager e Gioele Campinotti, business manager area Toscana. Anche il sindaco Simone Calamai è voluto passare a complimentarsi con il giovane Niccolò Buti per questa fortunata vincita. All’evento della consegna dell’auto era presente anche tutto il personale dell’agenzia Cattolica dell’agente Leonardo Pacini che ha festeggiato il vincitore dell’auto.

Fonte: Ufficio stampa