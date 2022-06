Luna park a Fucecchio, i caravan dal 2023 saranno spostati da piazza Pertini

Stanno arrivando in questi giorni a Fucecchio le giostre del luna park che faranno da sfondo al Foody Beer Fest, l'evento enogastronomico e musicale che per 11 giorni animerà la Buca del Palio a Fucecchio. Con le giostre stanno arrivando anche i caravan dei titolari degli spettacoli viaggianti che l'amministrazione comunale, come è sempre accaduto finora, ha indirizzato in piazza Pertini, l'ampio piazzale di fronte al Palazzetto dello Sport. In realtà questa sarà l'ultima volta che i mezzi verranno sistemati in quest'area, la Giunta, infatti, da tempo ha chiesto ai tecnici del comune di trovare una nuova area che possa ospitare questo genere di mezzi.

"Davanti al palazzetto - dice il sindaco Alessio Spinelli - troveranno spazio solo i caravan mentre le motrici dei mezzi saranno parcheggiate nelle aree industriali. In realtà questa sarà l'ultima volta che adotteremo questa soluzione; già dalla prossima Fiera di Novembre i mezzi non sosterranno più in piazza Pertini. Stiamo valutando soluzioni alternative per lasciare libero il parcheggio del palazzetto anche perchè da settembre riprenderanno i campionati ed è necessario avere a disposizione gli spazi antistanti la zona sportiva. Per questo evento non è stato necessario visto che i campionati oramai sono conclusi e le attività ridotte in maniera significativa, ma in futuro saranno adottate soluzioni diverse".