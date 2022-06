Nuovi monitor interattivi alla scuola Carducci di Fucecchio

Si è concluso il progetto Digital Board a Fucecchio, che ha permesso al Circolo Didattico di installare un monitor interattivo da 65 pollici in tutte le classi.

Come annuncia la preside Paola Adalgisa Serena Cinquerrui, il plesso della primaria Carducci ha adesso ventitré nuovi monitor. Si tratta di schermi digitali dotati di collegamento ad internet e di applicazioni per la scrittura, la lettura, la creazione di mappe, l'inserimento immagini e video che "rendono le lezioni delle nostre alunne e dei nostri alunni più coinvolgenti, divertenti e vicine al loro nuovo modo di apprendere".

"Con l’atto finale di istallazione delle targhe commemorative sulle facciate degli edifici scolastici coinvolti, questo investimento, associato ad altri progetti in via di conclusione, permette all'istituto di proseguire il cammino verso l'innovazione didattica digitale aprendo la strada a nuove iniziative e progetti per tutte le bambine e tutti i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria" conclude la dirigente scolastica.