Narrativa e poesia giovanile, torna il concorso 'Najeda Del Vivo'

Torna il tanto atteso evento di premiazione del premio di narrativa e poesia giovanile “Najeda Del Vivo”.

L’appuntamento con la premiazione del concorso organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto e dalla Biblioteca Comunale, è fissato per venerdì 24 giugno alle ore 21,30 presso il Giardino di Villa Cavallini a Castelfranco (Via A. De Gasperi, 14). Una serata speciale che vedrà premiare tanti giovani talenti in una sezione di narrativa e poesia per la scuola primaria, una sezione di narrativa per la secondaria di primo grado ed un concorso per disegni per la scuola dell'infanzia.

Questa sarà la 31esima edizione del premio che ormai è entrato a far parte delle tradizioni dell’estate castelfranchese e celebra in qualche modo la fine della scuola con una grande festa che riunisce tanti bambini, ragazzi, genitori e insegnanti.

A parte la sezione per le scuole dell'Infanzia, rivolta solo agli istituti di Castelfranco, il resto del concorso è aperto anche alle scuole dei comuni limitrofi: Montopoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno.

Il premio è intitolato a Najeda Del Vivo, maestra morta prematuramente e molto apprezzata a Castelfranco. Un modo per mantenere vivo il ricordo della sua passione per l’insegnamento e trasmettere ai ragazzi la voglia di esprimersi, applicare la propria fantasia e creatività.

I vincitori del concorso saranno premiati con libri e premi in denaro che saranno destinati per l'acquisto di materiale didattico nelle scuole da loro frequentate.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa