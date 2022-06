Omicidio Ciatti, il processo continua anche in Italia

Andrà avanti anche in Italia il processo per omicidio di Niccolò Ciatti, 21enne scandiccese colpito a morte in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna in una notte dell'agosto 2017. La Corte d'Assise di Roma ha giudicato infondata l'istanza della difesa di Rassoul Bissoultanov, ceceno imputato, in cui si chiedeva di chiudere il processo italiano secondo il principio "ne bis in idem" dopo la condanna in primo grado in Spagna. Visto che nessuno dei due processi è arrivato a sentenza definitiva, si può andare avanti con il dibattimento anche in Italia.