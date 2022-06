Palio dei Rioni di Montelupo, Vinicola e Piazza Unione Europea dominano la classifica

Si è tenuta Lunedì 20 e Martedì 21 la seconda giornata rionale, valida come seconda delle quattro gare utili per l’accesso alle semifinali della 37° edizione del Palio dei Rioni di Montelupo.

Lo spettacolo non è mancato, complice un livello di calcio e di giocatori altissimi, forse il più alto da 6 anni a questa parte, con tanti rionanti nuovi, giovani, dotati di grande tecnica e fame di Palio.

Come non è mancato lo spettacolo non sono mancate nemmeno le sorprese.

Partiamo però dalle certezze: Vinicola e Fibbiana danno vita ad una partita bellissima, tiratissima, dal risultato incerto fino all’ultimo. A spuntarla è la Vinicola per 1-0 nonostante le tantissime occasioni sprecate dal Fibbiana per rimettere in piedi il match.

Altra certezza è che non poteva mancare a questo Palio Via Rovai. Buona la seconda per i ragazzi di mister Calosi, che superano per 3-1 il Turbone con gli scatenati Bouhafa, autore di una doppietta, e Fornai. Se da una parte c’è la certezza Via Rovai, dall’altra c’è la sorpresa, negativa, del Turbone, campione in carica ma con due sconfitte su due partite in questa edizione, e adesso il cammino si fa complicato.

Altre sorprese arrivano dalla partita disputatasi tra La Graziani e Piazza Unione Europea, con questi ultimi vittoriosi per 6-3 contro il Rione che più ha vinto negli ultimi anni. La compagine di Sabatini non può niente contro gli straripanti Mhilli (autore di già ben 6 gol in 2 partite) e Sodi, che contro La Graziani ha segnato una doppietta. Piazza, insieme a Vinicola, guarda tutti dall’alto della classifica, e sono già vicini all’approdo alle semifinali.

L’ultima partita disputata è il primo pareggio in questa edizione: Bar Carlino 2-2 Sambobolinse. La Sambo asciuga un bel bucato soprattutto nel finale. Dominata in largo e lungo dal Bar Carlino, rione giovane ma autore di un grande calcio, raggiunge per ben 2 volte con Ruggiero il Bar Carlino, e poi deve dire grazie a Murdocca, portiere orange, per il rigore parato nei minuti finali che altrimenti avrebbe molto probabilmente visto il Bar Carlino trionfare per 3-2.

La classifica aggiornata: Piazza Unione Europea e Vinicola 6 punti, Sambobolinese 4 punti, 3 punti per Via Rovai e Fibbiana, 1 punto per Bar Carlino, mentre restano a 0 punti Turbone e La Graziani.

Il Palio torna in scena Giovedì 23 con l’inizio della terza giornata, e che vedrà di scena le seguenti gare: Piazza Unione Europea vs Vinicola, Via Rovai vs la Graziani. Sarà già tempo di verdetti?