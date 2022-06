Panchina gialla a Firenze per l'endometriosi: approvata la mozione

La Commissione Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali del Comune di Firenze, presieduta da Mimma Dardano, ha approvato una mozione, fatta propria dalla Commissione ma presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, Jacopo Cellai e dalla stessa presidente Mimma Dardano, della Lista Nardella, per l’installazione di una panchina gialla per l’endometriosi.

"L’endometriosi – spiegano i presentatori Draghi, Cellai e Dardano – è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa. In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; una patologia che interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni; il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse; la diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. Nel 2014 è stata istituita anche la Giornata Mondiale dell’Endometriosi che cade ogni 28 marzo. La panchina gialla – aggiungono Draghi, Cellai e Dardano – ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema ed è già stata installata in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze e della Toscana quali: Grosseto, Castelfiorentino, Vicchio, Montevarchi. La sensibilizzazione di tutti i cittadini è aumentata rispetto a 10 anni fa, ma ancora non è diffusa nella maggioranza della popolazione con questa mozione – concludono Draghi, Cellai e Dardano – è invitare il sindaco a promuovere l’installazione, a spese dell’Amministrazione o mediante una sponsorizzazione, di una panchina gialla per sensibilizzare i cittadini fiorentini sulla prevenzione dell’endometriosi (cd. Endopank) ed a ricordare la "giornata mondiale dell’endometriosi" che si tiene ogni 28 Marzo".

Il Centrodestra: "Mozione approvata gesto importante. Ora iniziative nei Comuni"

"Riteniamo un gesto importante l'approvazione della nostra mozione intitolata alla prevenzione dell'endometriosi. Non abbiamo come Città Metropolitana, dunque ente di II livello, la possibilità di chiedere direttamente l'installazione dei simboli della lotta contro l'endometriosi. Questa è un attribuzione che spetta ai singoli Comuni nella loro autonomia": lo dchiarano i consiglieri metropolitani del Gruppo Centrodestra per il Cambiamento Alessandro Scipioni, Paolo Gandola, Claudio Gemelli e Cecilia Cappelletti.

Tuttavia "è un atto politico estremamente significativo l'impegno da parte della Città Metropolitana di Firenze chiedere a tutti i Comuni di prevedere iniziative per la sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione all'endometriosi (cd. Endopank), nonché come Ente a ricordare la 'Giornata mondiale dell'endometriosi' il 28 marzo' e a sensibilizzare e supportare, nell'ambito delle competenze dell'Ente, politiche in favore del controllo e della prevenzione".

Consigliere Pd in Metrocittà: "Le campagne di prevenzione di questa malattia devono diventare prioritarie"

Le consigliere del gruppo Pd in Città Metropolitana di Firenze sottolineano di avere "accolto la proposta di istituzione di una panchina gialla per sottolineare e proseguire il grande lavoro svolto dalle istituzioni pubbliche e sanitarie negli anni sui nostri territori. La promozione di campagne di prevenzione che di divulgazione della conoscenza di questa malattia non può che diventare prioritaria per ogni amministrazione. Oggi più che mai, in un momento in cui la cura e la terapia necessitano di ulteriori figure professionali per prendersi carico di tutti i bisogni che ci sono, ci vogliono investimenti in questa direzione, collocando risparmi e risorse che coniughino welfare e occupazione nella sanità".