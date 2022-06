Vanno in pensione 5 prof del Cattaneo, i saluti e una targa di ringraziamento

In questo 2022 all'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato si assisterà a un vero e proprio cambio generazionale con il pensionamento di alcune delle “colonne” del corpo docenti.

Non è infatti solo il dirigente scolastico, Alessandro Frosini, a lasciare nel corso di questa estate per andare in meritato congedo, ma ci sono altri cinque insegnanti che hanno salutato nei giorni scorsi i loro studenti e hanno iniziato a prendere le proprie cose dagli armadietti dove avevano i loro nomi ormai da anni. Si tratta di Elena Bernacchi docente di informatica, Maria Beatrice Bianucci e Mila Nuti, entrambe insegnanti di inglese, Elena Marianelli, docente di tedesco, e Pietro Megale, che insegna scienze della terra. Per loro, nei giorni scorsi è stata organizzata una piccola cerimonia nell'auditorium scolastico, semplice ma intensa, dove i colleghi hanno dedicato dei pensieri, fiori e parole ai docenti che passeranno il testimone.

Nell'occasione c'è stato un momento anche per un piccolo rinfresco a scuola e, per il dirigente scolastico Frosini, è arrivato anche un presente da parte dei suoi studenti: una targa commemorativa che gli è stata consegnata dai rappresentanti di istituto Luciana Graniero e Alessio Scali. Il “Cattaneo” ringrazia vivamente i docenti prossimi al congedo per l'impegno profuso in questi anni, certo che non mancheranno in futuro occasioni di contatto e di consolidamento del “seme” lasciato, in particolar modo i tanti progetti – anche di carattere internazionale – che tali insegnanti hanno saputo coltivare negli anni assieme a centinaia di studenti.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato