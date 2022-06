Vandali incendiano striscione per la pace a Ponte Buggianese

Nella serata di lunedì 20/6/2022 è stato appiccato il fuoco all’istallazione esposta all’esterno della scuola Padre Filippo Cecchi in Via Toscanini. Secondo le testimonianze rese da persone che si trovavano nei pressi della scuola, intorno alle ore 21,00, un ragazzo con un cappellino con la tesa, si aggirava intorno ad uno degli Scuolabus parcheggiati davanti alla scuola, probabilmente il palo dell’operazione, poi è stato questione di attimo perché le fiamme divampassero ed incendiassero la parola “PACE” che rappresentava l’istallazione.

Questo lavoro era stata realizzato dai ragazzi coordinati dal Prof. Emiliano Vanacore in sinergia con il Parroco Don Fabiano Fedi e l’Amministrazione Comunale per portare un messaggio di pace e di rispetto dei diritti umani e per condannare tutte le guerre, ma attraverso questo atto di vandalismo in pochi minuti il messaggio di pace dei ragazzi è scomparso. Tanto fumo e fuliggine insieme a tanta amarezza nel constatare l’irresponsabilità di questo atto.

Sul luogo è prontamente intervenuta la Polizia Municipale di Ponte Buggianese, la VAB ed i Vigili del Fuoco che hanno spento quel poco che ancora bruciava della parole “PACE”. Non sono stati riscontrati, a seguito di un sopralluogo fatto all’esterno e all’interno della scuola, di nessun danno all’edificio scolastico.

E’ inaccettabile – prosegue il sindaco Nicola Tesi – che si possano verificare questi episodi, da parte dell’Amministrazione Comunale faremo ogni sforzo per rintracciare gli autori di questi gesti ignobili .

Fonte: Comune di Ponte Buggianese