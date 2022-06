Prima prova, a Empoli gettonate le tracce su Segre, musica e cambiamento climatico

Oggi si sono concluse le prime prove della maturità 2022.

Al liceo Il Pontormo e al Ferraris-Brunelleschi di Empoli i ragazzi hanno potuto scegliere tra le 7 tracce divise in analisi del testo, testo argomentativo e saggio di attualità.

In tanti hanno scelto il brano di Liliana Segre e Gherardo Colombo sulle leggi razziali, tema legato al testo argomentativo. Altri si sono cimentati sul potere della musica con un estratto da un libro di Oliver Sacks, noto medico e scrittore.

Molto sentito il tema del cambiamento climatico, al quale ci si poteva approcciare analizzando il discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica.

Sono state meno preferite le analisi del testo di Giovanni Pascoli e di Giovanni Verga. Tra le altre tracce anche un testo sulla Costituzione della Terra del giurista Luigi Ferrajoli e la traccia sull'iperconnessione da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

Abbiamo intervistato alcuni ragazzi fuori da scuola.

Cesare, studente delle scuole serali, ha scelto il tema sulla musica come Valentina, sua compagna di indirizzo.

Entrambi concordano che la musica sia un mezzo molto potente.

Un altro tema molto gettonato è stato il cambiamento climatico, un problema sempre più sentito dai più giovani: "Una casa di legno per tutti" è il sogno di Yones, diplomando in ragioneria che sceglie il cambaimento climatico come argomento per il tema.

In futuro vorrebbe diventare un architetto ambientale e progettare delle strutture più sostenibili.

Un altro tema toccato è stato il razzismo con la traccia su Liliana Segre, come ci spiega Chanel, studentessa di moda.

Già proiettati verso la seconda prova gli studenti sono molto ottimisti e concludono i loro interventi con "speriamo bene".