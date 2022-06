Riprendiamoci la scena, tanti artisti in tutta la Toscana per Cesvot

Stefano Mancuso, Simone Cristicchi, Paolo Hendel, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino e tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo, ma anche della scienza, per “Riprendiamoci la scena”, la rassegna di teatro e musica promossa da Cesvot, dal 23 giugno al primo settembre per l’estate toscana 2022.

Undici gli appuntamenti in cartellone, uno per ciascuna delle 11 delegazioni territoriali di Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica.

“Riprendiamoci la scena” sarà un vero festival itinerante, curato dall’associazione culturale Lo stanzone delle apparizioni, con la direzione artistica di Matteo Marsan e Daniela Morozzi, che presenterà tutte le serate. Gli spettacoli avranno come filo conduttore temi quali ambiente, difesa dei diritti, integrazione, salute, terza età, saranno inseriti nei cartelloni di festival locali, in sinergia con gli enti locali che li promuovono.

Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto (ore 21,30) l’ingresso sarà gratuito. Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tranne che per Follonica, Volterra, Firenze. Tutte le informazioni su www.cesvot.it

Inaugurerà un trio teatrale d’eccezione, tutto al femminile: Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino sono le protagoniste di “Le ragazze di San Frediano”, spettacolo tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, in scena giovedì 23 giugno al Parco Pertini di Agliana (Pistoia).

Un approccio divertente e originale alla musica classica, quello proposto dal Duo Baldo con lo spettacolo “CONdivertimentoCERTO”, martedì 5 luglio in piazza dei Priori a Volterra (Pisa).

Giovedì 7 luglio, al giardino di Palazzo Fantoni Bononi a Fivizzano (Massa), l’attrice Silvia Frasson, con “La vita salva”, ci ricorderà l’importanza della donazione di organi, scelta di umanità e generosità.

La comicità pungente e surreale di Paolo Hendel per raccontare la stagione della terza età: “La giovinezza è sopravvalutata” è lo spettacolo con cui l’attore, regista e drammaturgo toscano salirà lunedì 11 luglio sul palco dei Giardini del Torrione di Santa Brigida, a Empoli (Firenze).

E ancora, venerdì 15 luglio, all’area verde sul retro del Palazzo Comunale di Capannori, Federico Buffa e Alessandro Nidi in “Due pugni guantati di nero”, spettacolo-racconto ispirato a una delle pagine più significative dello sport e della lotta per i diritti umani del Novecento: Tommie Smith e John Carlos dal podio delle Olimpiadi a Città del Messico.

Scienziato e appassionato divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità su natura e ambiente: “Plant Revolution - Le piante hanno già inventato il nostro futuro” è un excursus tra comportamenti, strategie ed evoluzione del mondo vegetale. Venerdì 22 luglio alla Certosa di Pontignano, Castelnuovo Berardenga (Siena).

Lunedì 25 luglio, in piazza Sivieri a Follonica (Grosseto), sarà la volta dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, formazione composta da 35 musicisti provenienti da 12 diversi Paesi: il titolo della serata non può essere che “Culture contro la paura”.

“World Fusion” è invece il concerto spettacolo che Chiara Pellegrini e Andrea Musio presenteranno giovedì 28 luglio al parco di Villa Giamari, Montemurlo (Prato): un giro del mondo in musica, guidati dalla bussola della tradizione popolare.

Rossini e Bach, Pink Floyd e Rolling Stones… Tutti rivisitati con attrezzi da circo trasformati in strumenti musicali. “Sonata per tubi - Arie di musica classica per strumenti inconsueti”, è lo spettacolo di circo contemporaneo ideato e interpretato da Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria, sabato 30 luglio all’Anfiteatro Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno).

Nel segno di Lucio Battisti l’appuntamento di lunedì primo agosto al teatro all’aperto di Monte San Savino (Arezzo), insieme a Mya Fracassini, Quintetto di Ottoni dell’Orchestra della Toscana e Trio Jazz.

Gran finale con Simone Cristicchi e il suo “Paradiso dalle tenebre alla luce”, giovedì primo settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nel cuore del parco delle Cascine, a Firenze: dalla cantica dantesca, un viaggio interiore dall'oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l'attualità del loro messaggio, fino a noi.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di tornare sui territori con Riprendiamoci la scena che nel 2021, alla sua prima edizione, ha raccolto più di 2.400 partecipanti in tutta la Toscana registrando un grande successo di pubblico. Il cartellone di quest’anno è stato pensato per parlare dei tanti temi che abitano il terzo settore – spiega Luigi Paccosi, presidente di Cesvot – con questa iniziativa ci apprestiamo a incontrare su tutto il territorio regionale volontarie, volontari e comunità di cittadini grazie anche al rinnovato e prezioso contributo delle amministrazioni locali toscane.

Dal teatro, alla musica, all’intrattenimento, alle riflessioni, le nostre delegazioni territoriali si apriranno a tutta la comunità, recuperando la bellezza della condivisione, dello stare insieme”.

“Ci sono tempi in cui progettare eventi culturali e di comunità è talmente complesso che le strade sono solo due: aspettare tempi migliori con il rischio di “deprimersi” oppure agire e usare la crisi partendo dal suo significato più profondo, crisi come rinascita.

“Riprendiamoci la scena” ha scelto la seconda strada e lo fa per il secondo anno consecutivo, dopo i risultati straordinari ottenuti nel 2021 con 11 spettacoli di musica e teatro in giro per tutte le province della Toscana. Come direttrice artistica del progetto, insieme a Matteo Marsan, anche questa volta abbiamo sentito l’urgenza di comporre un cartellone eterogeneo tra parola, teatro e musica, un cartellone che comprendesse i temi cardine dell’impegno, dei diritti, del rispetto e della solidarietà” racconta Daniela Morozzi, direttrice artistica.

Secondo Leonardo Rossi, consigliere Cesvot e rappresentante delle Delegazioni Cesvot: “È importante continuare a cercare il contatto umano, ritrovarsi nelle piazze e nei teatri, recuperare la condivisione. Il ricco cartellone della rassegna itinerante offrirà occasione di ritrovarci, promuovere Cesvot e il volontariato”.

Programma Riprendiamoci la scena 2022

LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO

Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino

Giovedì 23 giugno 2022 ore 21,30

Parco Pertini - Agliana (Pistoia)

Ingresso libero, prenotazioni: info@ilmoderno.it

Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

CONdivertimentoCERTO

Duo Baldo

Martedì 5 luglio 2022 ore 21,30

Piazza dei Priori - Volterra (Pisa)

Ingresso libero, prenotazione non prevista

Duo Baldo propone un modo diverso di accostarsi al mondo della musica classica: scherzi, provocazioni musicali diventano il tessuto dello spettacolo nel quale la musica si coniuga con il divertimento e con una garbata ironia fatta di manie, atteggiamenti, tic e rituali tipici dei musicisti classici in concerto. Il risultato è irresistibile, uno spettacolo travolgente e delizioso, che ci aiuta a ricordare che la cultura è vero nutrimento per l’anima.

LA VITA SALVA

Silvia Frasson

Giovedì 7 luglio 2022 ore 21,30

Giardino Palazzo Fantoni Bononi - Fivizzano (Massa)

Ingresso libero, prenotazioni: 340 5371090 - info@officinetok.it

Lo spettacolo ha l'obiettivo di sensibilizzare alla tematica della donazione organi ma non lo fa presentandosi come uno spettacolo informativo o specificamente di divulgazione. Lo fa raccontando una storia forte, che coinvolge e trascina. E avvicina chi ascolta all'importanza che ha il gesto di donare, come unica possibilità di credere alla vita, alla vita che è più forte, alla vita che salva. Chi vedrà lo spettacolo non avrà dubbi sulla necessità che c'è di essere donatore. E non avrà dubbi sul fatto che solo insieme ci si salva.

LA GIOVINEZZA È SOPRAVVALUTATA

Paolo Hendel

Lunedì 11 luglio 2022 ore 21,30

Giardini del Torrione di Santa Brigida - Empoli (Firenze)

Ingresso libero, prenotazioni: biglietteria@giallomare.it

La comicità pungente e surreale di Paolo Hendel per raccontare la stagione della terza età. Una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”. Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso ma anche il nostro paese, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente, tra “supernonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale.

DUE PUGNI GUANTATI DI NERO

Federico Buffa, Alessandro Nidi

Venerdì 15 luglio 2022 ore 21,30

Area verde retro Palazzo comunale - Capannori (Lucca)

Ingresso libero, prenotazioni: info@ lostanzonedelleapparizioni.com

Con lo spettacolo-racconto “Due pugni guantati di nero” Buffa racconta una delle pagine più significative dello sport e della lotta per i diritti umani del Novecento. Quella scritta da Tommie Smith e John Carlos dal podio delle Olimpiadi a Città del Messico il 16 ottobre 1968. Lo spettacolo racconta la genesi e le dure conseguenze personali che quel gesto comportò, il suo impatto, la sua importanza e la sua attualità. Uno spettacolo che parla di una storia emblematica del passato, ma rifacendosi al presente, dove l’argomento principale, ovvero la segregazione, rimane più attuale che mai.

PLANT REVOLUTION

LE PIANTE HANNO GIÀ INVENTATO IL NOSTRO FUTURO

Stefano Mancuso

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21,30

Certosa di Pontignano - Castelnuovo Berardenga (Siena)

Ingresso libero, prenotazioni: info@ lostanzonedelleapparizioni.com

Scienziato e appassionato divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulla natura e l’ambiente. Inserito nelle classifiche dei personaggi destinati a cambiare il mondo, Mancuso cerca di gettare luce sugli aspetti più affascinanti della vita delle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare: i meccanismi, i comportamenti, la difesa, la comunicazione, le strategie di espansione, la resistenza, l’organizzazione, la stessa evoluzione, tutto segue nelle piante una propria via originale e “sostenibile” che non possiamo più permetterci di ignorare.

CULTURE CONTRO LA PAURA

Orchestra Multietnica di Arezzo

Lunedì 25 luglio 2022 ore 21,30

Piazza Sivieri - Follonica (Grosseto)

Ingresso libero, prenotazione non prevista

Orchestra Multietnica di Arezzo nasce nel 2007 da un percorso formativo, aperto alla partecipazione di musicisti italiani e stranieri e finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento delle strutture di base delle musiche tradizionali delle aree del mediterraneo, per incrociarle con la tradizione italiana ed europea e predisporre un repertorio basato sulla contaminazione. L’attuale formazione è costituita da 35 musicisti provenienti da 12 diversi paesi, un laboratorio costantemente aperto a nuovi inserimenti che lavora con musicisti di ogni cultura, religione, età, estrazione sociale, insistendo sul valore delle differenze e sulla musica come momento di incontro e di conoscenza.

WORLD FUSION

Luarte Duo in concerto

Giovedì 28 luglio 2022 ore 21,30

Parco di Villa Giamari - Montemurlo (Prato)

Ingresso libero, prenotazioni: Ufficio Cultura 366 6819035 - promo.cultura@comune. montemurlo.po.it

Luarte é un gioco di parole ispirato alla lingua portoghese, dove il verbo «luar» indica il muoversi della luna nel cielo ed il “te” indica la destinazione di questo movimento, il quale provoca ad ognuno di noi qualcosa di unico. Attraverso le chitarre, il cajon e le voci, il duo composto da Chiara Pellegrini e Andrea Musio si dedica alla canzone ispirandosi ai grandi repertori provenienti dal mondo. Parlando più lingue e suonando più ritmi; uniscono alle chitarre e alle percussioni, il canto intrecciato delle loro voci.

SONATA PER TUBI

Nando e Maila

Sabato 30 luglio 2022 ore 21,30

Anfiteatro Castello Pasquini - Castiglioncello (Livorno)

Ingresso libero, prenotazioni: info@ lostanzonedelleapparizioni.com

Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi. Arie di musica classica per strumenti inconsueti, è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Nel concerto pezzi di tubo volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong, un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto.

MYA CANTA BATTISTI

Mya Fracassini e Ort in concerto

Lunedì 1 agosto 2022 ore 21,30

Teatro all’aperto - Monte San Savino (Arezzo)

Ingresso libero, prenotazioni: Officine della Cultura 0575 27961 / 338 8431111 - biglietteria@ officinedellacultura.org

Un ensemble di chiara origine classica si misura con un repertorio pop di qualità. Il repertorio proposto, un “classico” della musica cosiddetta leggera è ormai patrimonio indiscutibile della cultura del secolo scorso. Roba seria dunque, a dispetto di tutti quelli che vogliono la musica chiusa dentro etichette e stereotipi. Accanto alla formazione del Quintetto di Ottoni si aggiunge un Trio Jazz ed una straordinaria cantante.

PARADISO DALLE TENEBRE ALLA LUCE

Simone Cristicchi

Giovedì 1 settembre 2022 ore 21,30

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale - Parco delle Cascine - Firenze

Ingresso libero, prenotazione non prevista

In ogni uomo abita una nostalgia dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. Il compito dell’essere umano è dare alla luce sé stesso, cercando dentro all’Inferno barlumi di Paradiso: nel respiro leggero della poesia, nella magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura. A partire dalla cantica dantesca il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, perché non può esistere un paradiso celeste se prima non ci prendiamo cura del nostro paradiso terrestre. Il paradiso è strettamente legato al concetto di responsabilità individuale e di cura. La triplice cura: di noi stessi, dell’altro e della casa comune che ci ospita.

