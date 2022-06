Sindaco e giunta di Signa a confronto coi cittadini

Quattro appuntamenti in cui discutere e confrontarsi con i cittadini di Signa: questa la proposta della Giunta Comunale che prenderà il via giovedì 30 giugno negli spazi dell’ex tiro a volo dello Stadio del Bisenzio. “Quattro assemblee pubbliche organizzate in tutte le frazioni del nostro territorio” - dice il sindaco Giampiero Fossi - “L’occasione per illustrare gli interventi principali in programma per i prossimi mesi e fare un bilancio di ciò che è stato realizzato in questi tre anni di mandato. Si tratta di un’opportunità di confronto con i nostri concittadini per discutere insieme delle esigenze e delle prospettive reciproche”.

Si parte quindi giovedì 30 giugno alle 21.00 con il primo incontro. Si proseguirà mercoledì 6 luglio nei locali della Misericordia di San Mauro a Signa; martedì 12 luglio presso il Circolo Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore e si concluderà martedì 19 luglio al Circolo Rinascita di San Piero a Ponti.

Fonte: Ufficio Stampa