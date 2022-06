Non autosufficienza, Cgil apre due nuovi sportelli Spi-Na nell'Empolese

Cgil apre quattro nuovi sportelli Spi-Na in provincia di Firenze, di cui due nell'Empolese Valdelsa. Non solo Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo, adesso arrivano anche alla sede Spi Cgil del Centro Coop a Empoli e a quella di via XXV Aprile a Montelupo Fiorentino.

Tempo addietro infatti Spi Cgil Firenze ha deciso di aprire uno sportello sociale denominato Spi-Na, dedicato in particolar modo, ma non solo, a tutti coloro che si trovano a fronteggiare i problemi connessi con la non autosufficienza. Si tratta un punto di informazione nel quale i volontari Cgil forniscono consulenza, assistenza, orientamento e aiutano nella compilazione della modulistica.

Ai primi otto sportelli, fino al marzo 2022, in provincia di Firenze si sono rivolte fisicamente almeno duecento persone, mentre numerosi sono stati i contatti telefonici.