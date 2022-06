Terricciola 'casa' di Cannavacciuolo: apre Laqua Vineyard

Come anticipato qualche settimana fa, Antonino Cannavacciuolo apre un resort a Terricciola. A Casanova delle Spinette ecco Laqua Vineyard, con la firma di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo. Si tratta del quarto resort, è un casale che accoglie il primo ristorante Cannavacciuolo in Toscana e sei appartamenti. Saranno presenti anche l'area benessere, dei vigneti e una piscina privata. Lo chef sarà Marco Suriano, formatosi a Villa Crespi sotto l'ala del giudice di Masterchef.

"È la nostra prima volta al di fuori del Piemonte e della Campania - afferma la coppia -, ma siamo certi che una destinazione come questa, così amata a livello nazionale e internazionale, con un grande potenziale, potrà essere per noi un patrimonio inestimabile da cui partire per guardare, insieme, al futuro".