Verso la Marcia per i diritti umani, incontro a Fucecchio

In preparazione alla Marcia per i diritti umani, in programma sabato 25 giugno (con partenze da Fucecchio e San Miniato e arrivo a Torre Giulia di Montopoli Val d'Arno), la Consulta delle Associazioni di Fucecchio organizza un incontro di avvicinamento alla marcia sul Poggio Salamartano aperto a tutti gli interessati. All'iniziativa, in programma giovedì 23 giugno a partire dalle ore 19, interverranno il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, Don Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata, e Don Vladimir, padre ortodosso, che poi lasceranno spazio alle testimonianze di alcune donne ucraine fuggite dalla guerra. A seguire, dalle ore 20, aperitivo sul Poggio, mentre alle 21 si terranno i fuochi di San Giovanni seguiti da una preghiera per la pace. E' necessario confermare la propria partecipazione al numero 339 6595658 (Francesca Bitossi) o via mail all'indirizzo eventi@movimento-shalom.org.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa