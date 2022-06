Va in pensione Andrea Orsini, per 40 anni medico di famiglia a Santa Croce

Andrà in pensione a breve, giovedì 30 giugno, il medico di famiglia Andrea Orsini, 69 anni, pontederese di nascita ma da 40 anni adottato da Santa Croce sull'Arno.

Dopo una laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1978 e una specializzazione in pediatria, Andrea Orsini ha esercitato come medico di famiglia dal 1981, l'anno successivo a Santa Croce da lì per i successivi 40 anni.

Oltre che per la sua decennale attività come medico, Orsini non ha mai disdegnato la chitarra, che suona con assiduità anche nella Rotary Sband legata al club Rotary e al 'sodale' Giorgio Bosco, anch'egli medico in pensione.

I migliori auguri per la seconda vita di Andrea Orsini arrivano dai suoi ormai ex pazienti e da tutta Santa Croce.