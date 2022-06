Assedio alla Rocca, decima edizione della rievocazione a Serravalle

È tutto pronto per la decima edizione di "Assedio alla Rocca", rievocazione storica dell'assedio di Serravalle del 1302 da parte delle milizie lucchesi e fiorentine capitanate dal marchese Moroello Malaspina.



Dopo le ultime due edizioni in forma ridotta di "Assedio alla Rocca presenta" del 2020 e 2021, la manifestazione ritorna ai numeri del 2017 e, anzi, li supera: più di 100 rievocatori provenienti da tutta Italia ricostruiranno gli attimi prima, durante e dopo l'assedio a 720 esatti dagli accadimenti che hanno caratterizzato la storia del paese e di tutta la Toscana.



L'evento è coprogettato dal comune di Serravalle e dalla Proloco di Serravalle e coordinato da Alessio Dolfi e Simone Antonetti, rievocatori storici e membri della Proloco stessa.



Le associazioni presenti:

Aper Labronicus

Pisa Ghibellina

Cives Bellatores

Compagnia Sacro Cuore

Historiaedita

Memento Ridi

Oste Malaspinensis

Sole e Acciaio

Milizia S. Giorgio

Compagnia delle terre d'Elsa

Masnada Buondelmonti

Casina rossa

Duecentesca

Fratellanza del lupo grigio

Compagnia del Corvo

I Processati (Pro loco Serravalle)



Questo il programma della rievocazione:



Sabato 25 giugno:

Ore 15:00 Apertura manifestazione

Ore 15:30 Giugno 1302, il giorno dell'assedio.

Il borgo vive gli ultimi attimi di pace: artigiani, mercanti, medici, speziali svolgono le loro attività, le milizie si addestrano (Rocca vecchia, Rocca nuova, P.zza S. Stefano) Ore 16:30 Vestizione di fanti e cavalieri (Rocca vecchia) Ore 17:00 Il nemico è alle porte: estrazione di una freccia e preparazione dell'assedio (Rocca vecchia) Ore 18:00 Battaglia (1a parte) (Rocca nuova) Ore 21:00 Combattimenti di scherma medievale (Rocca Nuova) Ore 22:30 Battaglia (2a parte) LANCI INFUOCATI delle macchine d'assedio verso il castello (Rocca nuova) Ore 23:00 Chiusura manifestazione.



Domenica 26 giugno

Ore 11:00 Apertura manifestazione

Ore 11:30 Settembre 1302, sono trascorsi quasi 80 giorni dall'inizio dell'Assedio.

Ore 15:00 Insediamento del Gonfalone e apertura del banco di giustizia cittadino. (P.zza S. Stefano) Ore 16:30 Processo medievale (P.zza S. Stefano) Ore 17:30 Operazioni chirurgiche e medicamenti all'accampamento militare (Rocca vecchia) Ore 18:00 Battaglia 3a parte Scontro finale per la conquista del borgo Ore 20:00 chiusura manifestazione.



Per tutta la durata dell'evento saranno attivi:

Punto ristoro (via Romana)

Attività per bambini

Didattica

Spazio arcieria (Rocca nuova)

Visite guidate (Ufficio turismo p.zza Magrini) Servizi igienici Servizio Navetta (dalle ore 17 alle 23 di Sabato e dalle 16 alle 20 di Domenica)



Ospiti speciali di quest'anno a scortarvi per le strade del borgo:

I Memento Ridi!

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa