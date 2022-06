Cinque stazioni sentimentali per l'accesso a Santa Croce, è Frammenti di Memoria

C'è la conceria, c'è il carnevale, c'è il fiume. C'è tutta Santa Croce sull'Arno in sei pannelli in via Turi, una serie di 'stazioni sentimentali' che riporta con la mente a una Santa Croce che vive nei racconti degli abitanti più veraci. Romano Masoni e Fulvio Leoncini hanno preso spunto da alcune foto d'epoca per realizzare 'Frammenti di Memoria': i due artisti indigeni hanno creato un'installazione permanente che è pure una porta d'ingresso al centro storico.

Si parte con la botteghe, con un excursus sulle attività storiche del centro. Si arriva al fiume, col volto inconfondibile del Nanino. E poi la conceria, cuore pulsante della città, la tradizione del carnevale coloratissimo e la sfilata delle donne nel Dopoguerra. Trova spazio anche un pannello dedicato a bambini e bambine del paese. Sul muro della 'Sede' si trova tutto un itinerario della cultura santacrocese.

Leoncini e Masoni hanno lavorato su pannelli realizzati da Neoprint. Ogni figura è abbinata ai versi famosi di poeti come Montale o Gozzano. Il Comune assieme al Ccn ha realizzato anche dei segnalibri dedicati a 'Frammenti di Memoria'.

"Questa installazione è un bel percorso della memoria per entrare a Santa Croce. Masoni e Leoncini hanno interpretato il sentimento in modo eccellente, hanno fatto tutto con poesia. Vogliamo rendere la cultura fruibile e accessibile a tutti. Penso sia un progetto importante per la comunità" ha detto la sindaca Giulia Deidda.

L'iniziativa rientra in un programma di restyling del centro che vedrà un nuovo affresco su una facciata della Collegiata. Don Donato Agostinelli ha aggiunto: "Per noi è importante valorizzare il centro del centro... il sogno ora è quello quello di realizzare un museo con le nostre opere d'arte e un organo per la chiesa".