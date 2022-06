Comicopoli al via, tre giorni di risate e musica nel centro di Montopoli

Comicopoli, il programma

Manca un giorno all'inizio della prima edizione di Comicopoli, un festival nato da un'idea di Katia Beni e Antonella Moretti e dedicato alla comicità e al teatro, che avrà luogo nel centro storico di Montopoli in Val d’Arno, invadendone per tre giorni le piazze, i giardini, i vicoli, le terrazze che si affacciano su un panorama mozzafiato. Un'occasione di convivialità, all’insegna del sorriso e del divertimento. (Qui il dettaglio del festival).

Comicopoli a Montopoli, tutte le info utili

Si comincia domani, venerdì 24 giugno, quando dalle 19.30 alle 21.30 ci saranno delle incursioni musicali della Maboband. Alle 21.30 il palco allestito all'arco di Castruccio vedrà come protagonista Giorgio Panariello intervistato da Katia Beni, direttrice artistica della manifestazione. Alle 22.15 in piazza San Matteo Katia Beni incontra Lella Costa mentre alle 23.15 il giardino del museo Civico vedrà il recital di Katia Beni e Anna Meacci.

Katia Beni

Sabato 25 giugno dopo le incursioni della Maboband, sempre dalle 19.30 alle 21.30, il palco all'arco di Castruccio vedrà protagonista Sabina Guzzanti, alle 22.15 in piazza san Matteo Maria Cassi e Leonardo Brizzi reciteranno degli estratti di Alè opera buffa. Alle 23.15 il giardino del museo Civico vedrà il recital di Katia Beni e Anna Meacci.

Sabina Guzzanti

La prima edizione del festival si chiude domenica 26 giugno con un omaggio a Paolo Poli di Lucia Poli e Pino Strabioli. Alle 22.15 il palco sarà ancora di Katia Beni con lo spettacolo la battgaglia di chi? Mentre alle 23.15 ci sarà Anna Meacci con "Tutto da sola!"

Biglietti: si può prenotare inviando un'email a: info@comicopoli.it con obbligo di stampare la risposta di conferma e presentarsi alla biglietteria di Comicopoli entro e non oltre le ore 20.00 per non perdere la prenotazione. Oppure acquistare i biglietti su https://oooh.events/ Costo biglietto: Euro 8.00

Per accedere al centro storico saranno attivi i seguenti collegamenti dai parcheggi:

Intersezione fra via del Cimitero e via di Montopoli Loc. San Romano

Circolo Arci Torre Giulia via Tosco Romagnola Est 116 Loc. San Romano

Via Dante Loc. Capanne altezza civico 1 fermata bus

Queste le modifiche alla viabilità del centro storico: dalle ore 8 del 23 giugno alle 20 del 27 giugno divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Castruccio Castracani e parte di Piazza Caccini ; dalle 18 del 23 giugno alle 18 del 27 giugno divieto di sosta con rimozione coatta su tutta Piazza due Giugno; nei gg 24-25-26 giugno dalle ore 17 alle ore 01:00, divieto di sosta e transito da via San Giovanni direzione via Giucciardini fino all'inizio di via Uliveta e nel senso inverso da via Uliveta direzione via Guicciardini fino a Piazza Marconi, eccetto i mezzi di soccorso; nei gg 24-25-26 giugno dalle ore 17 alle ore 01:00 divieto di sosta e transito in via Barberia, eccetto mezzi di soccorso; nei gg 24-25-26 giugno dalle ore 17 alle ore 01:00 divieto di sosta con rimozione coatta su le seguenti piazze: Piazza della Pieve; Piazza Michele da Montopoli.