Da Certaldo un viaggio a Finisterre con le opere di Talani

Si inaugura sabato 25 giugno alle ore 19, a Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, la mostra Anima sola, viaggio a Finisterre. In esposizione dipinti e sculture dell’artista Giampaolo Talani. La mostra sarà visitabile fino al 22 settembre.

"Anima sola, viaggio a Finisterre" è il secondo appuntamento del cartellone “CertaldoArte22”, inaugurato ad aprile scorso con la mostra dedicata a Luigi Montanarini, si concluderà a gennaio 2023 con l’esposizione delle opere di Claudio Cionini.

Giampaolo Talani è nato a San Vincenzo (LI) nel 1955. Dopo il Liceo Artistico a Lucca e a Firenze, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze dove ha come maestro Goffredo Trovarelli.

Nel corso dei suoi studi sperimenta tutte le tecniche classiche dell’arte per poi aderire alla pittura, dedicandosi anche alla tecnica dell’affresco di cui è stato uno dei massimi interpreti moderni.

Negli anni giovanili realizza il grande ciclo di dipinti a fresco nella chiesa di San Vincenzo a cui seguono altri lavori: la “Predica Di San Bernardino” sulla facciata del Palazzo Vescovile di Massa Marittima, L’ultima Cena e La Resurrezione Di Lazzaro per il Santuario della Madonna del Frassine e la Madonna di Populonia.

Talani si è successivamente affermato anche come autore di opere in bronzo nelle quali disloca tridimensionalmente le sue icone figurative ampiamente esplorate in pittura: Il Marinaio, Il Partente, L’uomo Che Attraversa Il Mare, Il Cercatore Di Pesci, La Donna, Il Musicista.

A Firenze Talani ha realizzato ’affresco “Partenze” alla stazione di Santa Maria Novella e la statua femminile Fiorenza, da lui donata al quartiere di san Jacopino. La sua vita si è spenta il 16 gennaio 2018.

In mostra, nelle prestigiose sale di Palazzo Pretorio, circa 60 opere selezionate dal 1979 al 2017.

Da una prima sala, dove sono esposti alcuni, autoritratti, il percorso espositivo si snoda nelle sale successive, attraverso aree tematiche, il mare, le partenze, la musica, l’amore, sottolineate da un allestimento che utilizza il bianco, come colore non colore, per enfatizzare alcuni simboli cari all’artista.

“Talani è poeta quando dipinge, con il talento di fare partecipe lo sguardo dello spettatore in un mondo di sensazioni, emozioni e sentimenti comuni, in sintonia con i nostri tempi e, insieme, universale”.

La mostra, patrocinata dalla presidenza del Consiglio regionale della Toscana come l'intero calendario "CertaldoArte22", è promossa dell'assessorato alla Cultura del Comune di Certaldo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Giampaolo Talani, l’Archivio Talani e la Galleria d’Arte Nozzoli.

A cura Martino Talani, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent.

Il percorso espositivo, il cui catalogo è disponibile al bookshop di Palazzo Pretorio, è visitabile, nell'orario di apertura dei musei comunali, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, fino al 22 settembre 2022. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio chiamando il numero 0571 661219.

In occasione dell’inaugurazione, drink e accompagnamento musicale con il trio jazz, The Parts.