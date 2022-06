“E...state nei quartieri” a Siena: attività, sport, teatro e laboratori

Attività estive per bambini, ragazzi e adulti nei quartieri della città. Al via la rassegna “E...state nei quartieri” edizione 2022 a cura dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Siena.

Dopo la calorosa partecipazione degli scorsi anni il progetto “Giovani nei quartieri” si riconferma. Per la rassegna estiva stanziati dall’amministrazione comunale 70mila euro. Le attività ludiche per i più piccoli si alterneranno a momenti ricreativi e appuntamenti culturali che spazieranno dalla musica alla fotografia, fino allo sport, al teatro, alla danza e ai corsi di lingua.

“Siamo riusciti, anche per questa edizione, a coinvolgere una serie di associazioni e realtà interessate a collaborare in sinergia con l’amministrazione comunale, per promuovere la riqualificazione sociale e culturale nei quartieri periferici”. Così l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Siena Clio Biondi Santi. “Giovani nei quartieri è un progetto che negli anni ha saputo coinvolgere chi vive fuori dalle mura e rendere tutti i quartieri della città aree vive e stimolanti. Per questo, poterla riconfermare, anche per questa stagione estiva, è per noi un grandissimo piacere” - conclude Biondi Santi.

Protagonisti della rassegna Alioth Cooperativa Sociale, Arci Ravacciano, Vab Taverne d’Arbia, CSI (Centro Sportivo Italiano), associazione culturale Topi

Dalmata, Ares Teatro, Officine Duende, Scuola di fumetto e scrittura di Siena, Centro iniziative socio culturali per la terza età e associazione sportiva BadaBam.

“Siamo felici di poter contribuire attivamente alla realizzazione del progetto Giovani nei quartieri. Operiamo in questo territorio da anni e comprendiamo perfettamente la necessità dell’amministrazione di creare occasioni aggregative e offrire esperienze pluridisciplinari alla comunità, specialmente ai giovani” - spiega il referente della cooperativa Alioth Group Mattia Cei.

Il programma

15 GIUGNO - 30 GIUGNO

dal lunedì al venerdi dalle 17 alle 20

Centro Aggregazione per Ragazzi di Isola d'Arbia

A cura di Alioth

Attività ricreative per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni

17, 24 GIUGNO 1, 8, 15, 22, 29 LUGLIO

tutti i venerdi dalle 17 alle 19

Circolo Arci Ravacciano

a cura dell'Arci Ravacciano e Alioth

Attività di musica per ragazzi rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni

21, 28 GIUGNO 5, 12, 19, 26 LUGLIO

tutti i martedi dalle 17 alle 19

Circolo Arci Ravacciano

a cura dell'Arci Ravacciano e Alioth

Attività di animazione e intrattenimento per ragazzi rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni

13 e 27 LUGLIO

dalle 18 piazza San Giorgio - Taverne d'Arbia

a cura di Vab Taverne d'arbia

attività e giochi spegnimento fuochi

rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

24 GIUGNO

dalle 18:30

Centro Aggregazione per Ragazzi di Isola d'Arbia

a Cura di Officine Duende

Evento “Superchef”

28 GIUGNO

ore 21:30

presso piazza Costituzione – San Miniato

a cura di Badabam

Spettacolo di fuoco “Etere”

5 LUGLIO

ore 19 presso Tartarugone

a cura di Topi Dalmata

“Lookin the book”

TUTTI I MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ DI LUGLIO

dalle 17:30 alle 20

presso piazza San Giorgio – Taverne d’Arbia

Attività sportive a cura di Csi

8 e 16 LUGLIO

dalle 16 alle 20

8 luglio presso Piazza Costituzione – San Miniato

16 luglio presso Fortezza

a cura di Scuola di fumetto e scrittura di Siena

Laboratorio di fumetti

8 LUGLIO

9 ore 18:30 presso Cag Isola d’Arbia

a cura di Paolo Paperottolo

Spettacolo di burattini

12 LUGLIO

ore 21 presso orti dei Tolomei

a cura di Topi Dalmata e QKK

“Sfilata Vintage, teatro a porter”

14 LUGLIO

ore 21 presso Fortezza

a cura di Topi Dalmata e Ares teatro

Match di improvvisazione teatrale

DAL 19 al 24 LUGLIO

ore 20 presso piazza Costituzione – San Miniato

a cura di Centro iniziative socio culturali per la terza età

musica anni 80, storie di Siena, piano bar, orchestra e ballo

20 LUGLIO

ore 21:30 presso piazza San Giorgio Taverne d’Arbia

a cura di Badabam

spettacolo di fuoco “Etere”

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa