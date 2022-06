Festa della Musica, a Vinci grandi e piccoli in scena al parco dei Mille

Successo a Vinci per la Festa della Musica, che si è tenuta martedì al parco dei Mille, in località Spicchio. Prima lo spettacolo per bambini dal titolo "Alice nel paese delle meraviglie", poi quello che ha coinvolto anche gli adulti "Amore a tempo di musica": in entrambi i casi la partecipazione è stata alta. L'iniziativa, realizzata dal Comune di Vinci con la direzione artistica del Centro di Formazione e Cultura Musicale, rientra nella Festa europea della Musica a cui l'amministrazione ha aderito convintamente. Tra gli eventi anche le prove gratuite dei corsi di musica del Centro di Formazione e Cultura Musicale: l'iniziativa è stata realizzata proprio dai docenti del Centro.

"Siamo molto soddisfatti, la Festa della Musica è stata partecipata e ha richiamato sia adulti che bambini - ha spiegato la vicesindaca di Vinci con delega alla cultura Sara Iallorenzi -. Abbiamo visto anche durante il Covid quanto la musica è importante, anche per la funzione sociale che ricopre. È stata una serata che ha visto la celebrazione della musica dal vivo per valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali e tutti i generi di musica. Complimenti al Centro di Formazione e Cultura Musicale per la professionalità e gli spettacoli, grazie agli organizzatori della Sagra della Chiocciola per aver ospitato la kermesse".

"Vorrei ringraziare il Comune di Vinci – dice Camilla Ferri, presidente del Centro di Formazione e Cultura Musicale – per averci dato fiducia anche quest’anno, affidandoci la direzione artistica della Festa della Musica 2022. È stata una giornata intensa, che ci ha permesso finalmente di riappropriarci del contatto con il pubblico e di mettere in mostra le nostre numerose iniziative a livello musicale e artistico, dopo gli anni difficili della pandemia. Come Centro di Formazione e Cultura Musicale siamo felici dell’ottima riuscita dell’evento sia a livello artistico che di pubblico che si è dimostrato attento e partecipe. Tante le persone che hanno assistito allo spettacolo messo in scena dai bambini nel pomeriggio, nonostante il caldo, e numerosissimo il pubblico dello spettacolo degli adulti 'Amore a tempo di musica' scritto da Silvia Nanni e diretto da Claudio Benvenuti. Desidero ringraziare i docenti che hanno lavorato con impegno e passione durante questo anno scolastico per la realizzazione della Festa e darvi appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione e a settembre per le iscrizioni al nuovo anno scolastico".

Per informazioni sul Centro di Formazione e Cultura Musicale: www.cfcmsovigliana.it, 348 2737140, cfcm@libero.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa