Gioco del Ponte, presentato il nuovo Palio della Vittoria

Conto alla rovescia in vista del Gioco del Ponte in programma sabato 25 giugno sul Ponte di Mezzo, con la “battaglia” tra le Parti di Tramontana e Mezzogiorno. Questa mattina, giovedì 23 giugno, è stato presentato a Palazzo Gambacorti il nuovo Palio della Vittoria, realizzato dalla pittrice Paola Imposimato, che sarà consegnato dal Sindaco, Michele Conti, alla Parte vincitrice della disfida.

"Il Palio torna ad essere dipinto – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Si tratta dell’ennesima novità di quest’anno per nobilitare uno dei principali eventi delle nostra tradizione. Il nuovo Palio, realizzato da Paola Imposimato, un’artista affermata e specializzata in questo tipo di produzione, vuole raccontare, attraverso una serie di elementi simbolici come ad esempio il targone e il morione, il grande lavoro che è stato fatto in questi due anni di stop forzato, in particolare sui nuovi vestiti e corredi che arricchiscono e completano i costumi del Corteo Storico. Il nuovo Palio vuole inoltre essere un tributo a Maria Santissima Assunta in Cielo che insieme a San Ranieri è la protettrice della città, nonché dedicataria della Cattedrale".

Ad illustrare le altre novità che riguardano il Palio è stato Antonio Pucciarelli, responsabile del patrimonio comunale dei costumi delle tradizioni storiche. «Fino ad oggi – dichiara Pucciarelli – il Palio veniva consegnato dal Sindaco alla Parte vincitrice della “battaglia”, che dopo un po’ di tempo la restituiva al Comune. Da quest’anno invece il Palio, una volta consegnato, rimarrà alla Parte vincitrice per sempre, come avviene peraltro con tutti i Pali di Italia. Abbiamo inoltre dato una nuova forma al Palio stesso che rimarrà sempre identica anche nelle prossime edizioni, a cambiare sarà però il soggetto rappresentato che verrà dipinto ex novo ogni anno».

"Dipingere quest’opera per una manifestazione così importante e ricca di suggestioni come il Gioco del Ponte – dichiara l’artista Paola Imposimato – è stata una magnifica avventura che mi ha coinvolto molto. Ringrazio il Comune per questa opportunità".

La giornata prenderà il via alle 18.30 con il picchetto, altra novità che caratterizzerà questa edizione del Gioco del Ponte. Alle 19 la partenza del Corteo Storico che tornerà a sfilare sui lungarni dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Alle 21 il via alla “battaglia” tra le Parti sul Ponte di Mezzo. Tra le novità di questa edizione, il nuovo regolamento tecnico di battaglia approvato nei mesi scorsi dal Consiglio degli Anziani.

Misure di sicurezza e modifiche al traffico

abato 25 giugno si svolgerà sul Ponte di Mezzo il Gioco del Ponte. Per consentire lo svolgersi in sicurezza della manifestazione l’amministrazione, in accordo con il servizio 118, ha predisposto la presenza di presidi sanitari di emergenza con utilizzo di 2 mezzi di soccorso con medico a bordo nei pressi di Ponte di Mezzo, oltre a 4 ambulanze con personale di Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza e un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco. E' prevista inoltre la presenza di 40 steward in ausilio delle forze dell’ordine che saranno impiegati presso la postazioni di chiusura dei lungarni e nelle vicinanze del Ponte di Mezzo, per consentire una sicura fruizione della manifestazione.

Sono stati inoltre adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla viabilità e sosta:

PROVVEDIMENTI ALLA SOSTA PER SCARICO COSTUMI E FIGURANTI

VIA GORI intero tratto per il giorno 25 giugno con orario 08:00/20:00 e nel tratto da Via del Carmine a Via S. Bernardo nel periodo 23-25 giugno e 27-29 giugno, divieto di sosta con rimozione coatta;

VIA SAN FRANCESCO, tratto dalla scuola Elementare “D. Chiesa” fino a Borgo Stretto, il 25 giugno con orario 08:00/20:00, divieto di sosta con rimozione coatta;

PROVVEDIMENTI ALLA SOSTA PER PARCHEGGI RISERVATI

VIA TOSELLI lato sx, per riservare gli stalli di sosta ad operatori TV e ospiti manifestazione, dalle ore 15.00 del 25.06.22 alle ore 01.00 del 26.06.22;

VIA CURTATONE E MONTANARA ambo i lati, fino P.zza San Frediano, per riservare gli stalli di sosta agli ospiti della manifestazione, dalle ore 15.00 del 25.06.22 alle ore 01.00 del 26.06.22;

PROVVEDIMENTI SUI LUNGARNI E SUOI PONTI

- Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14:00 del 25.06.22 alle ore 10:00 del 26.06.22 nelle seguenti Vie: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti;

Divieto di transito veicolare dalle ore 14:00 del 25.06.22 alle ore 02:00 del 26.06.22, nelle seguenti Vie: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza lato Ovest, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti;

Durante questa fase la corsia Nord del Lungarno Pacinotti da Via S. Maria al Ponte Solferino in uscita sarà libera alla circolazione;

Esteso il divieto di transito veicolare a partire dalle ore 18:00 del 25.06.22 fino al termine del corteo storico nelle seguenti Vie:Lungarno Pacinotti (tratto da S. Maria a Ponte Solferino, Lungarno Fibonacci, Ponte della Fortezza (entrambe le corsie), Ponte Solferino;

*Durante questa fase tutti gli accessi ricadenti nelle suddette strade saranno chiusi al traffico veicolare con transenne;

Via Palestro, inversione del senso unico nel tratto Via Cavour Via Verdi;

Obbligo di svolta in Via Trento per i veicoli in uscita da Via S. Maria;

Istituzione del senso unico alternato in Via San Niccola.

Istituzione del senso unico alternato su Via Flaminio Dal Borgo.

Aperto il traffico veicolare al termine del corteo storico nelle seguenti Vie: Ponte Solferino, Lungarno Pacinotti tratto della corsia Nord da Via S. Maria a Ponte Solferino in uscita, Lungarno Mediceo tratto da Piazza Mazzini in uscita verso Lung. Buozzi, Ponte della Fortezza corsia est, Lungarno Fibonacci;

PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE

- divieto di transito veicolare e pedonale, ad eccezione dei figuranti del Gioco del Ponte, Forze dell’ordine e autorizzati, dalle ore 18:00 del 25.06.22 al termine della manifestazione nelle seguenti Vie e Piazze:

· Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto, Via Rigattieri, Borgo stretto (tratto compreso da Piazza Garibaldi a Via delle Colonne loggiati compresi), Piazza XX Settembre, Via degli Uffizi, Logge di Banchi e Via Banchi;

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa