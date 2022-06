Il Rotary Club Fiesole regala un defibrillatore alla città

Sabato 25 giugno alle ore 10.30 in piazza Mino a Fiesole si terrà l’inaugurazione del DAE, il defibrillatore semiautomatico esterno, regalato alla città dal Rotary Club Fiesole.

Si tratta di un apparecchio di piccole dimensioni, contenuto in una teca apposita capace di resistere anche a temperature particolarmente basse, dotato di due piastre adesive che vengono applicate ad una persona priva di conoscenza per un sospetto arresto cardiaco. Il dispositivo analizza il ritmo cardiaco del paziente e, in caso di necessità, eroga autonomamente la scarica elettrica necessaria a ripristinare la normale funzionalità elettrica del cuore.

Una voce “artificiale” guida i soccorritori durante tutta l’esecuzione delle procedure salva-vita. L’impiego del DAE, sempre da associarsi alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, si è ormai dimostrato di fondamentale importanza per agire il prima possibile, in attesa dei soccorsi, al fine di limitare al massimo i danni legati allo scarso afflusso di ossigeno al cervello causato dall’arresto dell’attività del cuore.

“Ben volentieri abbiamo accolto la richiesta dell’Assessore ai Servizi alla Persona Simone Pancani e dell’Amministrazione comunale di donare a Fiesole un DAE – dice Pietro Belli, Presidente del Rotary Club Fiesole – consapevoli dell’importanza di questo dispositivo che può essere impiegato da chiunque dopo un breve corso di formazione e siamo particolarmente soddisfatti che possa essere reso disponibile proprio nel periodo che, dopo due anni di stop, vede Fiesole nuovamente affollarsi di turisti e visitatori”.

Le parole del Sindaco Anna Ravoni: “Ringrazio a nome della città i rotariani di Fiesole per la sensibilità dimostrata con questa donazione. Il DAE, posto ben visibile al centro di Piazza Mino in prossimità del capolinea dell’autobus, potrà in caso di necessità essere raggiunto facilmente anche dal Teatro Romano e dal Museo Bandini; per questo è intenzione dell’Amministrazione organizzare quanto prima dei corsi di formazione per il personale delle strutture museali vicine alla piazza e per gli esercenti dei locali che su questa si affacciano”.

Fonte: Ufficio Stampa