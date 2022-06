In salvo i biliardini in bar e spiagge: nuova finestra per l'autodichiarazione

Sembra rientrato l'allarme calciobalilla, scattato martedì scorso quando il Sindacato Italiano Balneari ha posto sotto i riflettori la decisione dell'Agenzia Dogane e Monopoli, attiva dal 1 maggio, per la quale anche gli apparecchi che non erogano premi in denaro devono essere segnalati e ottenere il nulla osta per l'utilizzo, altrimenti può scattare una multa fino a quattromila euro. Una beffa, anche perchè i termini per la presentazione delle autodichiarazioni erano scaduti il 15 giugno.

Oggi, invece, arriva il sospiro di sollievo: i biliardini e i calciobalilla installati nei bar e negli stabilimenti balneari sono salvi: a chiarirlo, riporta Agipronews, sono le risposte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornite agli operatori, secondo cui gli apparecchi possono tranquillamente essere installati "in tutti gli esercizi aperti al pubblico in possesso della licenza di somministrazione e bevande".

Basta presentare una semplice autodichiarazione sul sito Adm e versare 10 euro una sola volta, alla presentazione dell'istanza. Anche se i termini sono scaduti il 15 giugno e sono già stati prorogati più volte, l'Agenzia ha anche previsto una nuova riapertura dal 27 giugno al 31 luglio 2022, "per consentire a tutti la presentazione dell’istanza".

Considerato le possibili criticità dovute all’elevatissimo numero di istanze che non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del nulla osta, i biliardini e calciobalilla per cui è già stata presentata l'autodichiarazione ed è stato effettuato il pagamento potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 31 ottobre.

"Nulla è cambiato" per "l’imposta di intrattenimento sugli apparecchi senza vincita in denaro, introdotta all’inizio degli anni 2000": in particolare, per i biliardini, "l’imposta complessiva da pagare è pari a 40,80 euro annui, ovvero 3 euro e 40 centesimi al mese", chiarisce Agenzia delle Dogane e dei Monopoli .

Fonte: Ufficio Stampa