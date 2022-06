I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti in via di Valdibrana a Pistoia per incendio campi.

Sul posto tre squadre con due mezzi fuori strada con modulo AIB, una APS e una autobotte. La Sala operativa della regione Toscana ha inviato in supporto due squadre Aib con mezzi fuoristrada. L'incendio ha interessato una vasta zona incolta posta tra via Valdibrana e il parco del Villone Puccini.