La voce delle cose, l'arte delle Rsa in mostra al MuVe

Resterà visitabile fino al 30 settembre 2022 la mostra "La voce delle cose", ospitata nelle sale del Museo del Vetro di via Ridolfi a Empoli. Dopo l'inaugurazione, avvenuta nella giornata di mercoledì 22 giugno 2022, in occasione della tappa empolese dedicata ad Aspettando Alzheimer Fest, il percorso espositivo è pronto ad accogliere i visitatori del museo per raccontare loro il risultato del lavoro fatto con gli anziani, a seguito della formazione svolta dalla rete degli animatori ed educatori geriatrici delle Rsa Chiarugi di Empoli, Il castello di Montelupo Fiorentino, Santa Maria della Misericordia di Montespertoli, Le Vele di Fucecchio, Del Campana Guazzesi di San Miniato, Ciapetti di Castelfiorentino, Meacci di Santa Croce sull’Arno, di una educatrice museale parte del coordinamento regionale Musei Toscani per l’Alzheimer e di un’animatrice della Rsa Le Magnolie (Isolotto, Firenze).

La mostra è nata da un laboratorio autobiografico di gruppo che risponde non soltanto al bisogno di raccontarsi come cura di sé ma si fa anche atto e richiesta al tempo stesso di relazione con gli altri, per riflettere insieme alla comunità allargata sui processi di invecchiamento. La relazione tra cultura e invecchiamento, quindi se e come può il patrimonio artistico e culturale costituire una risorsa per un invecchiare consapevole e partecipante alla vita della comunità, è il tema al centro dell'edizione 2022 di Alzheimer Fest, in programma a Firenze dal 9 all'11 settembre.

Tornando alla mostra "La voce della cose", il laboratorio itinerante fra varie case per anziani del territorio dell'Empolese Valdelsa ha proposto ai partecipanti l'osservazione di oggetti di vita quotidiana, prestati per l'occasione dal Museo del Vetro di Empoli e dal Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino. L'incontro con gli oggetti esposti, con la complicità di specifiche domande e suggestioni, è stato scintilla per stimolare i partecipanti a raccontarsi e a condividere momenti del loro percorso. Tutte le parole condivise sono state registrate ed ecco che la mostra è quindi un viaggio fra le voci e gli otto oggetti che fra loro accolgono anche un espositore vuoto. La sua funzione? Essere un invito a scegliere il proprio oggetto per raccontarsi.

Chi fosse interessato può visitare la mostra "La voce delle cose" in orario di apertura del Museo del Vetro, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0571 76714.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa