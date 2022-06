Lavori Acque in notturna a Castelfiorentino, mezza città interessata

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, dalle ore 23 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 giugno, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutta la parte del Capoluogo a est del fiume Elsa e a Colombaia, Cambiano, Pesciola, Malacoda, Petrazzi e Oliveto.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Al fine di limitare i disagi agli utenti, verrà predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutiva in quattro punti del territorio interessato: a Castelfiorentino in piazza Gramsci e nell’area parcheggio posta tra via Neri e la strada provinciale Volterrana; a Cambiano nell’area parcheggio di via Muscas; a Petrazzi nell’area parcheggio tra le vie Ciurini ed Einstein.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.