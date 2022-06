Letta e Calenda a Lucca per la chiusura della campagna elettorale a Lucca

Ultima tappa della campagna elettorale di Francesco Raspini: il lungo viaggio verso il ballottaggio di domenica 26 giugno si chiuderà venerdì 24 in piazza San Francesco con una serata aperta a tutti.

A partire dalle 20.30, tra musica e area food, il candidato Francesco Raspini saluterà amici e simpatizzanti accompagnato sul palco anche da Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, e dai candidati della coalizione. Letta torna a Lucca dopo aver già sostenuto la candidatura di Raspini al primo turno, mentre Calenda arriverà in città per la prima volta per dare il suo contributo alla coalizione di centro sinistra.

La serata si aprirà alle 20.30 con giro pizza e birra, seguirà l’esibizione del duo acustico Vite Parallele e delle Formiche nell’Orto, celebre e amatissimo gruppo lucchese.

L’evento è aperta a tutti, a ingresso libero e senza prenotazione.