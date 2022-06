Mascherina obbligatoria, 3 lettori su 5 sono favorevoli

Prevale ancora la linea della prudenza tra i lettori di gonews.it. Nel sondaggio della scorsa settimana, dove la redazione vi aveva chiesto se eravate d'accordo ancora con le mascherine obbligatorie 'solo' in Rsa, ospedali e mezzi pubblici.

Il responso del voto riguarda un sì convinto con il 61,75% dei votanti. Più di 3 lettori su 5 si è dichiarato favorevole a mantenere in questi luoghi l'obbligatorietà della mascherina. Il no, che affermava che la mascherina era inutile se non obbligatoria altrover, ha preso il 38.24% dei voti.

Il sondaggio di questa settimana è già pubblicato e potete votarlo sulla colonna destra del nostro giornale gonews.it.