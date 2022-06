Torna la 'Mitica Marcia Notturna Montopolese' dopo 2 anni di Covid

La “Mitica Marcia Notturna Montopolese” torna giovedì 30 giugno, grazie alla collaborazione tra associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli e Gruppo Polisportivo Casa Culturale di San Miniato Basso: l’evento propone percorsi di 5 o 10 chilometri, con ritrovo alle 19 in piazza San Matteo. Qui sarà possibile iscriversi, al costo di 3 euro per i partecipanti al Trofeo Pisano (dedicato ai vari gruppi podistici) mentre 3,50 euro serviranno per i non iscritti. La manifestazione è aperta a tutti, è da considerarsi attività ludico motoria e sarà garantita assistenza medica.

Si tratta dell’edizione numero 12 e a tutti i partecipanti sarà donato un pacco gara. Sarà presente il “Servizio scopa” che significa che un gruppo di podisti si occuperà di “recuperare” eventuali camminatori in difficoltà lungo il percorso. La Marcia nasce nei primi anni Duemila e poi viene riscoperta con la ripartenza delle attività dell’Arco di Castruccio nel 2017.

L’emergenza sanitaria dettata al Covid aveva causato uno stop forzato di due anni (l’ultima edizione risale al 2019). La Marcia si inserisce in un ricco cartellone di eventi culturali e socializzanti promossi dall’associazione adesso guidata dalla professoressa Isabella Gagliardi. L’iniziativa si avvale del prezioso contributo degli sponsor: Macelleria Lo Scalco, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conceria La Patrie, Unipolsai – Chiara Cioni, Menichetti Cioccolato, Ciaponi Tutto per l’edilizia e Bertolini Costruzioni. L’amministrazione comunale montopolese, invece, ha concesso il patrocinio.

Fonte: Ufficio Stampa Arco di Castruccio