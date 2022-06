Nada a Montopoli e tanti altri concerti con Musicastrada

Non solo musica, ma uno spettacolo di suoni, colori e panorami, nei luoghi più suggestivi della Toscana per un totale di 18 eventi in 14 diversi luoghi straordinari della Provincia di Pisa con artisti provenienti da Messico, Italia, Argentina, Inghilterra, Bosnia, Nord Macedonia, Cuba, Francia, Mozambico, Australia, Spagna, Capo Verde, Tunisia e USA

Qualcuno di saggio disse che il sole tramonta sempre, sul giorno migliore come sul peggiore. Nel 2020 ci siamo resi conto che, dal momento più buio, può nascere qualcosa di nuovo e straordinario. L’inizio dei concerti è alle 19:45, facendo sì che il tramonto sia la cornice perfetta per ognuno dei nostri live.

Le note degli artisti incontrano al Musicastrada Festival luoghi straordinari nella loro “normalità”: spesso sono le piazze e gli spazi più significativi dei piccoli borghi toscani. Così, durante un concerto e sotto la luce del tramonto, diventa più semplice stupirsi di quegli angoli che in genere attraversiamo distrattamente. Negli anni abbiamo conosciuto e a volte semplicemente per puro caso, angoli da cui si possono ammirare panorami straordinari e in cui il tempo sembra quasi essersi fermato. Luoghi che vogliamo far (ri)vivere e (ri)scoprire grazie ai nostri eventi.

In questa edizione, per le due date di Castelfranco di Sotto (22 e 23 Luglio), Musicastrada Festival collaborerà con il LET'S Festival, organizzato dall'associazione Ass.ediati. Il festival è alla 3° edizione e oltre alla musica vanterà un'area market & art e un'area street food, per creare un'esperienza a 360 gradi. Sarà un'occasione per sperimentare nuovi scenari, includendo target di pubblico e obiettivi diversi che diventeranno comuni e rafforzeranno le due realtà.

Quest’anno ERILI Viaggi di Pisa (in collaborazione con CCIIAA e Terre di Pisa) ha organizzato delle visite guidate pre-concerto per consentirci di scoprire la bellezza di alcune delle nostre location: Vicopisano, Montopoli, Calci, San Miniato, Monteverdi, Pomarance (Rocca Sillana), Chianni.

La durata dei tour va da 40 minuti a un’ora e mezzo a seconda della località e tutti gli itinerari iniziano e terminano dove avrà luogo il concerto, senza bisogno di ulteriori spostamenti in auto.

Info e prenotazioni al seguente link: https://www.eriliviaggi.it/musicastrada-tour

Il Musicastrada Festival viene realizzato con il contributo il patrocinio e l'ospitalità dei comuni di: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Guardistallo, Monteverdi Marittimo, Montopoli in val d’Arno, Palaia, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano. Regione Toscana, Ministero della Cultura

E grazie al prezioso contributo di: Terre di Pisa, Acque Spa, ASA S.p.A, Camera di Commercio di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Ecofor Service, Fondazione Pisa, Unicoop Firenze.

Di seguito il programma completo:

18 luglio @ Palazzo Pretorio, Vicopisano - MISHEL DOMENSSAIN (messico)

19 luglio @ Piazza Chiesa S. Giovanni e S. Maria, Cascina - ALESSIA TONDO (italia)

20 luglio @ Piazza Villanova del Camì, Calcinaia - PAOLO BALDINI DUB FILES (italia)

22 luglio @ Orto di San Matteo, Castelfranco - NÒE (italia)

22 luglio @ Orto di San Matteo, Castelfranco - CMQMARTINA (italia)

23 luglio @ Orto di San Matteo, Castelfranco - BNKR44 (italia)

24 luglio @ Torre di San Matteo, Montopoli - NADA (italia)

24 luglio @ Torre di San Matteo, Montopoli - SASO POPOVSKI TRIO (nord macedonia)

26 luglio @ Circolo I°Maggio, Buti - BOBO RONDELLI & SUREALISTAS (ita arg eng bosnia)

27 luglio @ Certosa di Calci, Calci - YILIAN CAÑIZARES “Resilience Trio” (cub fra moz)

29 luglio @ Sant. Madonna di Ripaia, Treggiaia - JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE (ita eng)

30 luglio @ Piazza Duomo, San Miniato - DUB FX (australia)

31 luglio @ Villa Pacini Battaglia, Bientina - MARUJA LIMÓN (spagna)

3 agosto @ Montecastelli Pisano, Castelnuovo - MARIA MAZZOTTA (italia)

4 agosto @ Piazza della Chiesa, Monteverdi - SUONNO D’AJERE (italia)

5 agosto @ Rocca Sillana, Pomarance - MAURO ERMANNO GIOVANARDI (italia)

6 agosto @ Rocca Sillana, Pomarance - CARMEN SOUZA & THEO PASCAL (capo verde)

7 agosto @ Piazza della Chiesa, Chianni - FANFARA STATION (tunisia usa italia)

Fonte: Musicastrada Festival