Buongiorno oggi vi propongo una ricetta che ho trovato su un giornale di cucina. La ricetta è facile da eseguire con ingredienti semplici. Il piatto è fresco ideale per le giornate calde d'estate, lo potete preparare anche il giorno prima in questo modo sarà più saporito e degustarlo in più occasioni.

Panzanella di pomodoro con burratine

Ingrediente per 4 persone

550 gr circa di pomodori misti (datterini, perini ecc..)

3 cipollotti di Tropea

200 gr di pane raffermo a fette

2 burrate o 4 burratine da 100 gr l’una

6-8 foglie di basilico

Olio extravergine di oliva

Aceto di vino bianco

Origano

Sale e pepe

Preparazione

Tagliate il pane a cubetti e disponetelo in un piatto ampio. Bagnateli con un filo di acqua, premeteli leggermente con le mani per farli inzuppare e lasciateli riposare per 40-45 minuti. Pulite i cipollotti, tagliateli a fette sottili sciacquateli molto bene e poi raccoglieteli in una ciotola con 70 gr di acqua e 70 di aceto di vino bianco. Fateli macerare per almeno 15-20 minuti, mescolate spesso e infine scalateli bene. Pulite i pomodori e tagliateli a metà, a fette, a spicchi, a cubetti a seconda della forma. Strizzate leggermente il pane, se è molto bagnato, oppure aggiungete poca acqua se è ancora un po’ secco. Unite insieme le cipolle sgocciolate, i pomodori, il basilico spezzettato a mano e le foglioline di menta e origano. Fate riposare la panzanella ottenuta in frigorifero per almeno un’ora, poi conditela con4 cucchiai di olio, 15 gr di aceto, un pizzico di sale e pepe. Aggiungete la burrata e servite.

