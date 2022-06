Raduno dell'associazione Polizia a Pontedera, sfilata allo stadio e 3mila soci in città

Sabato 25 e domenica 26 a Pontedera si svolgerà l'ottavo Raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Si tratta di una manifestazione di assoluto rilievo, cui parteciperanno circa 3.000 soci provenienti da tutta Italia e autorità regionali e provinciali.

Sarà inoltre presente il capo della polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini.

Nella giornata di sabato saranno allestiti in centro città (piazza Martiri della Libertà, piazza Cavour, piazza Curtatone e corso Matteotti) stand istituzionali e posizionate per le strade auto storiche, provenienti dal Museo delle auto storiche della Polizia di Stato di Roma, e la mitica Lamborghini con la livrea della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio alle 16.30 deposizione della corona al momumento ai caduti della Polizia di Stato, a seguire alle 17 messa sollenne in Duomo e alle h 19 concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al 'piazzone', la centrale piazza Martiri della Libertà.

Domenica giornata clou con la sfilata allo stadio, a partire dalle 11, delle Sezioni provinciali ANPS provenienti dall'intero territrorio nazionale, precedute dalla sfilata della Banda, dalla bandiera del Corpo, da due compagnie di Commissari della Scuola Supoeriore di Polizia di Roma e di Agenti della Scuola della Polizia di Spoleto, nonché di atleti delle Fiamme Oro.

A chiudere, avvincente esibizione operativa dei NOCS, anche con l'uso di elicottero e cani addestrati. Invito tutti a partecipare all' evento, si tratta di manifestazione di assoluto rilievo nazionale! Vi prego di comunicarvi le Vs adesioni entro domani alle 17, così da organizzarci al meglio per l' accoglienza. Vi aspettiamo!