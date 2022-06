San Miniato salta per il terzo anno i Fuochi di San Giovanni

Anche quest'anno ci vediamo tristemente costretti a rimandare uno degli eventi che ci stanno più a cuore, i tradizionali Fuochi di San Giovanni sul prato della Rocca, per una serie di motivazioni legate ad una sempre maggiore difficoltà per associazioni come la nostra a realizzare eventi che fino a qualche anno fa erano di facile gestione.

Non è per niente semplice adattare schemi "classici" alle nuove esigenze legislative legate – quasi esclusivamente – al tema della sicurezza, e sarebbe stato sciocco da parte nostra rischiare, rincorrendo il tempo, ed organizzare una manifestazione che non sarebbe potuta essere quella che tutti sono abituati a vivere e che vogliamo resti, nel giusto rispetto delle regole vigenti, una delle tradizioni più sentite e partecipate del nostro centro storico.

Siamo in contatto con l'amministrazione comunale, con la quale ci siamo confrontati per capire quali fossero le criticità e in che modo poterle risolvere; nostro malgrado quest'anno non siamo riusciti a far fronte a tutto quello che ci veniva richiesto - pur avendo provato a mettere in moto la macchina organizzativa già da qualche mese - ma siamo certi che ci riusciremo in vista della prossima edizione, confidando nell'appoggio concreto di chi deve avere a cuore – proprio come noi - l'interesse a conservare viva una delle manifestazioni più longeve e più tradizionali della nostra cultura popolare.

Il Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato si prende fin da ora l'impegno ad organizzare un'edizione 2023 memorabile, che possa riportarci tutti in Rocca intorno ai Fuochi per celebrare la notte di San Giovanni e l'arrivo dell'Estate.

Fonte: Comitato Manifestazioni Popolari Sanminiatesi