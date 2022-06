Santa Maria Annunziata, importanti novità sulle sale operatorie

Dovrebbe tornare nuovamente operativo già da sabato prossimo il blocco operatorio del presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata dopo il guasto alla batteria di raffreddamento che si è verificato nella giornata di oggi. L'area tecnica aziendale è, infatti, immediatamente intervenuta non appena allertata dalla direzione sanitaria dell'Ospedale, a seguito dell'innalzamento progressivo della temperatura dell'acqua refrigerante a servizio delle sale operatorie.

Nel corso della giornata di domani l'impianto sarà ripristinato: le temperature, pertanto, dovrebbero tornare alla normalità e così anche l'attività operatoria che purtroppo oggi è stata sospesa.

Per gli interventi operatori in programma nella giornata di venerdì 24 giugno l'Azienda si scusa per il disagio con i pazienti interessati dovuto a conseguenze indipendenti dalla propria volontà.

Gli interventi non differibili sono stati comunque garantiti presso gli altri ospedali della rete ospedaliera aziendale dove sono stati trasferiti i pazienti per effettuare l’intervento chirurgico: San Giovanni di Dio a Firenze e San Jacopo a Pistoia.

L'attività in emergenza è stata comunque garantita presso Santa Maria Annunziata

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa