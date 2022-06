Siccità, il vademecum anti sprechi di Coldiretti Toscana

Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti può garantire un risparmio tra i 15 ed i 20 litri di acqua ad ogni lavaggio. Così come preferire la doccia alla vasca da bagno: in questo caso si può evitare di consumare fino a 100 litri di preziosa risorsa idrica. Per lavare l’auto non usiamo la pompa: è sufficiente riempire un secchio per ottenere lo stesso risultato. In questo caso si possono salvare fino a 100 litri di acqua.

Sono alcuni degli accorgimenti contenuti nel vademecum elaborato da Coldiretti Toscana per far fronte alle conseguenze della siccità in regione dove su invito dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) si stanno moltiplicando le ordinanze dei sindaci per il razionamento dell’utilizzo dell’acqua in tutto il periodo estivo 2022.

Si tratta di tante piccole attenzioni quotidiane che, secondo Coldiretti Toscana, i cittadini toscani devono fare proprie non solo in un ottica di risparmio delle bollette ma di tutela della risorsa idrica in un territorio dove a causa delle cattive condizioni delle reti di distribuzione il 42% dell’acqua immessa nelle tubazioni non arriva al rubinetto.

I consigli di Coldiretti Toscana sono semplici e facilmente attuabili da tutti. Si parte dalle più frequenti azioni quotidiane come lavarsi i denti, il viso, radersi o lavarsi: per risparmiare decine di litri di preziosa risorsa idrica il rubinetto deve essere aperto solo durante le fasi di risciacquo e non durante tutta l’azione. Lo stesso accorgimento usiamolo in doccia mentre ci insaponiamo. Tra la doccia e il riempimento della vasca da bagno preferiamo la seconda soluzione che ci consente di risparmiare fino a 100 litri di acqua. Si può evitare di utilizzare tantissima acqua anche in cucina. Per esempio conservando l’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura per innaffiare piante e fiori oppure l’acqua di cottura per lavare i piatti (l’acqua di cottura ha tra le altre cose un grande potere sgrassante); ed ancora fare sempre a pieno carico lavatrici e lavastoviglie così da risparmiare non solo acqua, ma anche energia. Se proprio dobbiamo lavare l’auto evitiamo di usare acqua corrente ma riempiamo un secchio. Per la cura dell’orto e del giardino Coldiretti Toscana consiglia di innaffiare solo nelle ore più fresche della giornata e lo stretto necessario. Infine spazzate i vialetti e i marciapiedi anziché pulirli con l'acqua dell'annaffiatoio.

Il vademecum di Coldiretti contro gli sprechi d’acqua

- Chiudere il rubinetto anche quando svolgiamo altre azioni quotidiane come lavarsi i denti, la faccia, radersi. Aprire l’acqua solo durante le fasi di risciacquo.

- Preferire la doccia alla vasca da bagno: si risparmiano fino a 100 litri di acqua. Quando ci insaponiamo, chiudere sempre il rubinetto.

- Conservare l’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura per innaffiare piante e fiori.

- Conservare l’acqua di cottura per lavare i piatti (l’acqua di cottura ha tra le altre cose un grande potere sgrassante).

- Fare sempre a pieno carico lavatrici e lavastoviglie così da risparmiare non solo acqua, ma anche energia.

- Evitare di usare acqua corrente per lavare la macchina. Se proprio necessario, riempire un secchio per lavare l’auto comporta l’utilizzo di 30 litri d’acqua, l’uso della pompa fino a 150 litri.

- Innaffiare orti e giardini solo nelle ore più fresche della giornata e lo stretto necessario.

- Spazzare i vialetti e i marciapiedi anziché pulirli con l'acqua dell'annaffiatoio.

Fonte: Coldiretti Toscana - Ufficio Stampa