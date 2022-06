Siccità in Toscana, la situazione ti preoccupa? Il sondaggio di gonews.it

Il nuovo sondaggio di gonews.it si basa sull'emergenza siccita, stavolta giunta a giugno e non nei mesi dell'estate inoltrata.

Come gonews.it abbiamo affrontato l'argomento in un'intervista ad Acque Spa, gestore del servizio idrico a Empoli e non solo. La situazione nell'Empolese Valdelsa non sembra preoccupare al momento. Comunque sono stati presi provvedimenti importanti, come l'ordinanza contro gli sprechi dell'acqua dell'acquedotto a Empoli. Pure la fontana di piazza Farinata, simbolo di Empoli e recuperata dopo pochi mesi, è stata fermata così come in altre zone della Toscana.

Il punto sulla siccità in Toscana è stato fatto oggi a livello regionale e la situazione è monitorata con costanza. Ora però potete dire la vostra. Il tema della siccità in Toscana vi preoccupa? Potete dire la vostra fino a giovedì 30 giugno alle 13, poi tireremo le somme.