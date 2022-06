Sicurezza e innovazione 4.0, Connecta al webinar Confindustria Firenze

Sicurezza e innovazione sono temi importanti: protagonisti indiscussi nel mondo del lavoro anche in era digitale. Per approfondire queste tematiche Connecta, società con sede a Montespertoli specializzata in creazione software e gestione servizi digitali, porterà il proprio contributo nel webinar proposto da Confindustria Firenze dal titolo “Sicurezza sul lavoro e Industria 4.0: innovazione e adempimenti” in programma per martedì 28 giugno alle ore 14.30.

Il webinar vuole approfondire le tematiche della sicurezza ed innovazione per evidenziare come la loro interazione possa essere un’occasione da non perdere, anche per migliorare i livelli di sicurezza, salute e benessere all’interno delle aziende.

L’intervento del Ceo di Connecta, Andrea Tozzi, dal titolo “Sicurezza e protezione iniziano dall’accoglienza in azienda” sarà l’occasione per presentare uno strumento innovativo che permette di gestire gli ingressi in modo semplice, veloce, e soprattutto smart.

“Grazie ad I.A.M., il nostro checkin digitale- spiega Tozzi-è possibile non solo velocizzare le normali procedure di registrazione clienti, visitatori e dipendenti in azienda, ma allo stesso tempo iniziare un percorso virtuoso di sicurezza. I.A.M. ad esempio in caso di emergenza attiva un invio automatico di sms/mail per segnalare l’immediata evacuazione a tutti coloro che sono presenti nelle strutture aziendali, permettendo anche di visualizzare un pdf con il percorso di emergenza. Un semplice gesto come una receptionist digitale può quindi incentivare in modo semplicissimo la sicurezza all’interno dell’azienda.”

La partecipazione al webinar è completamente gratuita e dà la possibilità del riconoscimento dei crediti professionali per RSPP e ASPP.

Questo il programma:

Saluti di benvenuto

Paolo Sorrentino, Vicepresidente Confindustria Firenze con delega al lavoro e relazioni industriali

Relatori

-Mario Gibertoni, Founder e President Studio Base srl

Il contributo alla prevenzione delle nuove tecnologie abilitanti (Industry 4.0)

-Simona Crea, Advisor IUVO spin-off Scuola Superiore Sant’Anna

Esoscheletri: vantaggi e implicazioni per la salute e sicurezza sul lavoro

-Andrea Tozzi, Co-Founder & CEO Connecta S.r.l

Sicurezza e protezione iniziano dall’accoglienza in azienda

L’iscrizione al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefhYRU-eBrMaeI6ard1qO_U8_nhEXgd9jBgYngh49_AZIgxA/viewform?usp=pp_url