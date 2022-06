Tornano gli Incontri Al Caffè del Poggio: Stella e Settis a Fucecchio

Tornano gli Incontri Al Caffè del Poggio, edizione 2022. Da segnalare, in particolare, la serata del 22 luglio, anniversario della morte di Indro Montanelli, che vedrà presenti Gian Antonio Stella, scrittore e giornalista del Corriere della Sera e Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte; per l'occasione dibattito e interventi sull’impegno di Indro Montanelli per la conservazione dei beni culturali. Per questa serata è gradita la prenotazione.

Il programma

Giovedì 7 luglio ore 20,00

Si apre il Caffè del Poggio. Conviviale amichevole in allegria.Per prenotazioni rivolgersi al Circolo MCL, Poggio Salamartano (dalle 13,00 alle 19,00 e dalle 20,00 alle 23,00).

Giovedì 14 luglio ore 21,30

Presentazione del Quaderno n. 6 dell’Associazione ricerche storiche Basso Valdarno dedicato ai paesaggi storici valdarnesi. Si parlerà di fattorie, poderi case coloniche nel nostro territorio e Andrea Vanni Desideri, direttore del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, ci accompagnerà in un viaggio virtuale all’interno della rocca medievale fucecchiese

Venerdì 22 LUGLIO ore 21,30

Una serata eccezionale con Gian Antonio Stella, scrittore e giornalista del Corriere della Sera e Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte, che interverranno sull’impegno di Indro Montanelli per la conservazione dei beni culturali in Italia, in occasione dell’uscita del libro “Battaglie perse. Montanelli ambientalista rimosso”, editore Solferino.

Giovedì 29 luglio ore 21,30

Claudio Biscarini, storico, autore di numerosi libri sulla seconda guerra mondiale e sul passaggio del fronte nel Valdarno, presenterà nuovi documenti inediti sull’eccidio del Padule di Fucecchio e parlerà della vita e della carriera di alcuni ufficiali tedeschi implicati nella strage.

Tutti gli incontri si terranno all’aperto, sul Poggio Salamartano, nel centro storico di Fucecchio, in collaborazione con il Circolo MCL, con inizio alle ore 21,30.

Fonte: Ufficio Stampa