Tragedia nell'Aretino: auto sbanda e uccide anziano nel suo giardino

Non ce l’ha fatta il 79enne di Lucignano, in provincia di Arezzo, che mentre stava lavorando nel suo giardino è stato travolto e ucciso da un'auto uscita fuori strada.

Il mezzo, guidato da un 54enne rimasto ferito e incastrato nella macchina, è sbandato verso le 16 in via Procacci: l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un muretto e poi nella proprietà dell'anziano. La sua vettura si è pure ribaltata. L’automobilista è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 1 in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena.