A Casa Boccaccio canzoni e letture tra Petrarca, Boccaccio e Pasolini

Spettacolo di musica e letteratura a Certaldo con il concerto “ Canzoni e letture tra Petrarca, Boccaccio e Pasolini”.

L’evento, organizzato dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, in collaborazione con il Comune di Certaldo e l’Associazione Polis, è in programma mercoledì 29 giugno nel suggestivo giardino di Casa Boccaccio in Certaldo Alta.

La cantautrice Eleonora Cardellini, con Maurizio Fiorilla (filologo e musicista) e l’Oranona Teatro, presenta in anteprima le sue canzoni ispirate al Canzoniere di Francesco Petrarca (in uscita nel disco Qui regna amore), insieme a brani dedicati al Decameron di Giovanni Boccaccio (tratti dal disco di David Riondino Bocca baciata non perde ventura anzi rinnova come fa la luna) e a canzoni scritte da Pierpaolo Pasolini o a lui dedicate (raccolte nell’album Luna di giorno).

Le canzoni saranno accompagnate dalle letture di brani tratti dai capolavori di Petrarca e Boccaccio, da opere pasoliniane.

Sul palco: Eleonora Cardellini (voce), Paolo Antinori (chitarra), Mirio Cosottini (tromba), Maurizio Fiorilla (basso), Massimiliano Chiapperi (percussioni), Marco Lazzerini e Simona Lazzerini (letture).

Inizio del concerto/spettacolo ore 21.30, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

