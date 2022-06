A Ponte Buggianese bando per il rilevatore del censimento

Il Comune di Ponte Buggianese ha pubblicato un bando di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di idonei, per il conferimento dell'incarico di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e della abitazioni ed altre indagini statistiche comprese nel programma statistico nazionale.

Ai fini della presentazione della domandi di ammissione, gli interessati potranno scaricare il modulo di domanda ed il bando accedendo sul sito istituzionale dell'Ente https://www.comune.ponte-buggianese.pt.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", "Selezione rilevatori Censimento 2022".

La domanda dovrà pervenire all'Ente attraverso le seguenti modalità:

-consegna direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponte Buggianese (P.zza Santuario 1, 51019 Ponte Buggianese) negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì con orario 09,00-13,00);

-per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Ponte Buggianese – P.zza Santuario 1, 51019 Ponte Buggianese;

-da casella di posta elettronica certificata, di cui il candidato è titolare, all’indirizzo di posta certificata: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it;

Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Censimento del Comune di Ponte Buggianese (c/o Servizi Demografici – Via Matteotti 78) nell’orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì 8.00/12.30

tel. 0572 932176 Dott.ssa Simona Moroni e-mail: demografico@comune.ponte-buggianese.pt.it.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese