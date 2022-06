Calcio storico fiorentino, la vittoria è degli Azzurri di Santa Croce

L'edizione 2022 del Calcio storico fiorentino va agli Azzurri, che hanno vinto sui Rossi nella finale che si è disputata questo pomeriggio, giorno del patrono della città, in piazza Santa Croce.

Partita molto combattuta tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella, riguardati da tre espulsioni a inizio gara. La finalissima, che ha avuto come Magnifico Messere Bruno Astori uno dei fratelli del capitano della Fiorentina Davide Astori scomparso nel 2018, si è conclusa per 11 cacce e mezzo degli Azzurri sulle 7 cacce e mezzo dei Rossi, incoronando vittoriosi i calcianti di Santa Croce per il secondo anno consecutivo.