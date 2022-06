Campo estivo della Misericordia di Empoli, iscrizioni ancora aperte

E’ ancora possibile iscrivere i propri bambini al campo estivo della Misericordia di Empoli, “SeminiAmo GialloCiano”, che si terrà dal 4 al 22 Luglio all’Oratorio S. Andrea (Via Jacopo della Quercia, 29) a Empoli: tre settimane all’insegna della formazione e del divertimento, ma anche della scoperta del mondo del volontariato.

Il campo, rivolto a bambini e ragazzi da 8 a 14 anni, coinvolgerà i partecipanti in una nuova avventura promossa dalla Misericordia per avvicinare i più piccoli ai valori di Fratellanza e solidarietà portati avanti dall’associazione nei servizi svolti ogni giorno a favore della comunità, facendo scoprire, a piccoli passi, la bellezza di dedicarsi al prossimo. I bambini potranno vivere la quotidianità dell’Arciconfraternita attraverso esperienze con i Volontari dell’associazione, momenti di condivisione, laboratori, attività dedicate ad imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri. Il progetto è stato ideato a partire dalla curiosità che i partecipanti alle precedenti edizioni hanno mostrato per la realtà della Misericordia, e si pone l’obiettivo di trasmetterne i principi in modo adeguato e comprensibile in relazione all’età.

I partecipanti saranno inoltre coinvolti in giochi e attività all’aria aperta, grazie all’ampio spazio aperto nel verde di cui dispone l’Oratorio; sperimenteranno esercitazioni pratiche con il gruppo di Protezione Civile della Misericordia; seguiranno corsi formativi sul tema del primo soccorso e della sicurezza; impareranno a collaborare insieme nella creazione di uno spettacolo finale a chiusura del campo.

Il campo, guidato da personale esperto, coadiuvato da volontari dell’Arciconfraternita, si terrà dal lunedì al venerdì con ingresso dalle ore 08.30 e uscita dalle ore 13.30 alle 14.30, dopo il pranzo, che

sarà in loco o a sacco in caso di gita. Gli spazi dell’Oratorio saranno quotidianamente sottoposti a sanificazione, garantendo il rispetto delle norme anti-Covid.

Per avere maggiori informazioni sul campo estivo e procedere all’iscrizione è necessario chiamare la sede centrale della Misericordia di Empoli allo 0571-7255 o scrivere un’e-mail all’indirizzo info@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa