Chiara Rossi diventa amministratore unico di Apes Pisa

Un incarico di spessore per l'ex vice sindaco di San Miniato Chiara Rossi. L'avvocato, uscita da tempo dal mondo della politica attiva, sarà il nuovo amministratore unico di Apes, azienda con sede a Pisa dedita all'edilizia residenziale pubblica. Rossi, originaria di Ponte a Egola, ha vinto lo scontro tra le parti legate all'amministrazione di centrodestra di Pisa con Alvaro Lucaferro candidato e quelle delle amministrazioni di centrosinistra della provincia con l'ex sindaco di Lari Ivan Mencacci candidato. L'ha spuntata Chiara Rossi, da tempo senza incarichi di rilievo nel Pd e quindi vista come 'terza parte' rassicurante per entrambe le fazioni negli azionisti. Rossi succederà a Luca Paoletti.